El 90% de los juguetes termina en la basura: la cara oculta de los regalos y su impacto ambiental

Especialistas advierten que 9 de cada 10 juguetes en desuso terminan en vertederos, muchos con baterías, metales pesados y plásticos contaminantes, mientras crece la preocupación por los efectos ambientales y sanitarios del consumo acelerado durante la Navidad.

La Navidad suele asociarse a regalos y juguetes, pero también ha abierto un debate creciente sobre su impacto en la salud humana y el medioambiente. Diversos análisis advierten que 9 de cada 10 juguetes en desuso terminarán en vertederos, en muchos casos sin pasar por procesos de reciclaje adecuados, pese a contener baterías, metales pesados y plásticos de muy lenta degradación.

Especialistas alertan que la cultura del “usar y desechar” se ha instalado con fuerza, especialmente en productos dirigidos a niños. El recambio acelerado de juguetes —muchos de ellos con tecnología compleja— provoca que permanezcan un tiempo almacenados en cajones o armarios, para luego ser eliminados junto a la basura domiciliaria, transformándose en focos de contaminación, particularmente en las grandes ciudades.

Según estimaciones, hasta un 90% de los juguetes tecnificados acaba en vertederos o incineradoras, pese a la presencia de ftalatos y otros compuestos potencialmente nocivos para la salud. Este bajo nivel de reciclaje contrasta con el crecimiento sostenido del mercado: solo en un año, las ventas de este tipo de productos aumentaron cerca de un 18%, una tendencia que se mantiene al alza.

A este escenario se suma otra preocupación creciente en el ámbito infantil. Cada vez más estudios advierten que la sobreexposición a pantallas, como celulares y tabletas, durante los primeros años de vida puede provocar trastornos del lenguaje, alteraciones del sueño, aislamiento social y baja tolerancia a la frustración. Frente a esta evidencia, colectivos de pediatras, psicólogos y logopedas han solicitado a las autoridades campañas informativas similares a las que existen para el alcohol, el tabaco o las drogas.

En una entrevista previa con CNN Chile, la periodista y conferencista internacional Catalina Droguett, referente en sustentabilidad, ecología, medioambiente y desarrollo humano, advirtió que parte del problema radica en la falta de información sobre los componentes químicos presentes en estos productos y sus posibles efectos en la salud, especialmente en niños.

Especialistas coinciden en que el desafío no es solo tecnológico, sino también cultural. Fomentar el reciclaje, la reutilización y el consumo responsable, tanto en juguetes como en productos de uso cotidiano, aparece como una medida clave para reducir el impacto ambiental y proteger la salud de las personas.