Venezuela: Edmundo González falta a tercera citación de la Fiscalía por sitio web que publicó resultados electorales

(CNN Español) – El candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, faltó este viernes a la tercera citación que le hizo la Fiscalía General de Venezuela para que rindiera cuentas sobre el sitio web “Resultados con VZLA”, que publicó parte de las actas de votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

¿Qué pasó?

La Fiscalía emitió la tercera citación este jueves, luego de que González no acudió a dos previas el lunes y el martes de esta semana. El Ministerio Público buscaba que González asistiera este viernes a las 10:00 a.m., hora local, pero el exembajador no se presentó.

Este hecho abre la puerta para que la representación del Estado solicite una orden judicial que oficie a los cuerpos de seguridad para que encuentren a González y lo lleven a rendir declaraciones.

El exembajador es investigado por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración.

La Fiscalía le atribuye esos ilícitos porque Resultados con VZLA, que pertenece a la PUD, publicó actas de los comicios que mostraban que González había vencido al presidente Nicolás Maduro con más de 37% de ventaja con el 83,5% de las actas escrutadas. La PUD dice que obtuvo esas actas a través de sus testigos electorales.

La noche del domingo, un día antes de su primera citación, González dijo en un mensaje en video publicado en X que no acudiría porque considera que la Fiscalía no le está dando un trato justo sino “precalificando delitos no cometidos”.

El jueves, la líder opositora María Corina Machado dijo en una rueda que González tampoco asistiría al tercer citatorio. “Todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto, Edmundo ya fue juzgado”, argumentó.

La oposición afirma que González es el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro sin que hasta ahora, a más de un mes de la jornada, se hayan publicado las actas desglosadas por mesa de votación.