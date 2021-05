(CNN) – Un edificio de 13 pisos se derrumbó en Gaza después de ser alcanzado por un ataque aéreo israelí este martes, según lo observado por un equipo de cámaras de CNN en el lugar de los hechos.

Un video en las redes sociales muestra humo saliendo de detrás del edificio antes de colapsar.

Aún no está claro si el edificio había sido completamente evacuado o si hubo víctimas.

La torre Hanadi tiene 13 pisos y más de 40 departamentos y oficinas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon cuatro rondas de advertencia antes de golpear el edificio con el ataque aéreo.

NOW – IDF continues bombing campaign on targets in Gaza despite the latest warning issued by the Hamas military wing. Hanadi Tower, a 13-story building in Gaza City, just collapsed.pic.twitter.com/eJxYaiOtnK

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021