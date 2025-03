Donald Trump afirma que Estados Unidos “no tolerará” la resistencia percibida de Zelensky al acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, a través de redes sociales, respondió a Zelensky, quien afirmó que el fin de la guerra está “todavía muy, muy lejos”.

(CNN) — El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos “no tolerará” la resistencia percibida del presidente Volodymyr Zelensky a poner fin a la guerra con Rusia, dejando en claro que su enemistad hacia el líder ucraniano persiste después de un altercado en la Oficina Oval el viernes.

“Esta es la peor declaración que Zelenskyy podría haber hecho, ¡y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo!”, escribió Trump en Truth Social, citando un titular de AP que citaba a Zelensky el fin de semana diciendo que el fin de la guerra está “todavía muy, muy lejos”.

“Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, y Europa, en la reunión que tuvo con Zelensky, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente, no haya sido una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?”, continuó Trump.

Tres días después del incidente en la Oficina Oval, las autoridades estadounidenses han continuado con sus duras críticas a Zelenski. El asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, dijo el lunes que Zelenski necesitaba expresar su arrepentimiento antes de que se pudieran reanudar las conversaciones sobre un acuerdo sobre minerales de tierras raras.

El primer ministro británico dice que Estados Unidos sigue siendo vital para el acuerdo de paz en Ucrania pese a la acalorada reunión en la Oficina Oval

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que Estados Unidos desempeñará un papel “vital” para asegurar una paz duradera en Ucrania.

Al dirigirse al Parlamento del Reino Unido el lunes después de un fin de semana de intensa diplomacia, Starmer dijo que “lo que sucedió en la reunión del (presidente estadounidense Donald Trump) con el presidente (ucraniano) Zelensky es algo que nadie en esta Cámara quiere ver”.

“Pero quiero ser meridianamente claro: debemos fortalecer nuestra relación con Estados Unidos, por nuestra seguridad, por nuestra tecnología, por nuestro comercio y nuestra inversión”, dijo el primer ministro, afirmando que la participación de Estados Unidos era “indispensable”.

Dijo que habló con Trump y Zelensky después de su reunión del viernes.

“Si bien algunas personas pueden disfrutar de la simplicidad de tomar partido, esta semana ha demostrado con total claridad que Estados Unidos es vital para garantizar la paz que todos queremos ver en Ucrania”, agregó Starmer.

Starmer también dijo que Europa tendrá que hacer el “trabajo pesado” para asegurar la paz en Ucrania. Dijo que Gran Bretaña jugaría un papel clave en la “coalición de los dispuestos a defender” la paz en Ucrania, que podría incluir, si fuera “necesario y junto con otros, tropas en el terreno y aviones en el aire”.

También dijo que se necesitan garantías de seguridad porque “como hemos visto en el pasado, (Vladimir) Putin no respeta los acuerdos” que no contienen garantías de seguridad.

Zelensky pasó el fin de semana en el Reino Unido después de que le pidieran que abandonara la Casa Blanca temprano el viernes tras la tensa reunión en la Oficina Oval.

El presidente ucraniano fue recibido el sábado en el número 10 de Downing Street por una multitud que lo vitoreaba afuera y más tarde se reunió con el rey Carlos en Sandringham House.

El domingo, Starmer organizó una cumbre de líderes europeos en Londres donde los aliados europeos de Kiev prometieron más apoyo a Ucrania.