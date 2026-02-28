Donald Trump afirma que Alí Jamenei murió y advierte que bombardeos continuarán “por el tiempo que se necesario”

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques de este sábado.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió ras los ataques registrados este sábado.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto“, y afirmó que su fallecimiento “no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas”.

En la misma publicación, Trump agregó la ausencia de Alí Jamenei representa “la oportunidad más grandes para el pueblo iraní recupere su país”

Finalmente, advirtió que “los bombardeos intensos y de precisión continuarán ininterrumpidos durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo“