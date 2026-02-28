Mundo ataque a irán

Donald Trump afirma que Alí Jamenei murió y advierte que bombardeos continuarán “por el tiempo que se necesario”

Por CNN Chile

28.02.2026 / 19:02

{alt}

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques de este sábado.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder supremo de Irán,  Alí Jamenei, murió ras los ataques registrados este sábado.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto“, y afirmó que su fallecimiento “no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas”.

En la misma publicación, Trump agregó la ausencia de Alí Jamenei representa “la oportunidad más grandes para el pueblo iraní recupere su país

Finalmente,  advirtió que “los bombardeos intensos y de precisión continuarán  ininterrumpidos durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump afirma que Alí Jamenei murió y advierte que bombardeos continuarán "por el tiempo que se necesario"
Israel asegura que tiene confirmación de la muerte del líder supremo de Irán
Netanyahu asegura que hay "señales" de que Jameneí está muerto
Gobierno apunta a posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos | CNN Prime
Maltrato animal: Hombre ataca con una motosierra a perro en Los Ángeles
Incendio destruye instalaciones del Team Chile en Curauma: Pérdidas se estiman en 2 mil millones