Directora del Louvre afirma que no había cámaras de seguridad en el balcón por donde entraron los ladrones

(CNN) — No había cámaras de seguridad monitoreando el balcón del segundo piso donde los ladrones ingresaron al Louvre para robar joyas históricas con un valor de más de US$ 100 millones, dijo la directora del museo en una audiencia de una Comisión del Senado francés.

Laurence des Cars señaló a los senadores el miércoles que el balcón este de la Galería Apolo, donde los ladrones irrumpieron en el edificio el domingo usando una amoladora angular, no estaba cubierto por el viejo sistema de cámaras del museo.

“Desafortunadamente, en el lado de la Galería Apolo, la única cámara instalada da hacia el oeste y, por lo tanto, no cubre el balcón afectado por el robo”, declaró des Cars en la audiencia, mientras los investigadores franceses se apresuraban a recuperar las joyas robadas.

Des Cars, quien asumió el cargo en 2021, comentó que la debilidad del museo radica en la falta de protección perimetral, lo que, según ella, era resultado de una “subinversión crónica en equipos e infraestructura”.

La última gran renovación del Louvre fue en la década de 1980 bajo la presidencia de François Mitterrand, quien encargó al arquitecto chino-estadounidense IM Pei que diseñara una entrada acorde con el histórico recinto.

La pirámide de cristal que ahora forma la entrada al museo se abrió al público en 1989, dándole un rostro moderno a una institución histórica conocida por sus exhibiciones del mejor arte del mundo.

Des Cars aseveró que el proyecto de renovación podría haber generado una ilusión de impulso tras la modernización completa del museo. Sin embargo, añadió: “Este importante proyecto de modernización ya tiene 40 años, con instalaciones que han superado las expectativas y que están al límite de su capacidad”.

Cómo sucedió el robo al Louvre

El robo se produjo a las 9:30 hora local del domingo, cuando unos ladrones estacionaron un camión con una escalera móvil frente a la galería. A las 9:34 activaron la alarma en la puerta del segundo piso, lo que envió una señal a un puesto de seguridad.

Un agente de seguridad del auditorio informó por radio de una intrusión y el personal comenzó a evacuar al público. Las alarmas de dos vitrinas de alta seguridad se activaron cuando los ladrones perforaron el cristal para robar las joyas. A las 9:36 se llamó a la policía.

Un minuto después, se emitió un mensaje solicitando el cierre de las puertas. A las 9:38, los ladrones habían abandonado el edificio.

Los equipos de vigilancia del exterior del museo impidieron que los sospechosos incendiaran su vehículo, pero no pudieron evitar su huida en motonetas por la orilla del Sena. Un agente del orden declaró que los investigadores registraron el vehículo en busca de rastros de ADN.

Se recuperó una de las dos motonetas, así como un casco que llevaba uno de los sospechosos, añadió el agente.

Des Cars declaró el miércoles que el sistema de seguridad dentro de la Galería Apolo “funcionaba a la perfección”, pero que fue diseñado hace varios años para proteger contra los mayores riesgos de la época. Por ejemplo, las vitrinas de alta seguridad que albergaban las joyas estaban diseñadas para resistir balas.

“En aquella época, este era el modus operandi predominante para este tipo de ataques, contra objetos preciosos, joyas y joyerías”, aseguró. “De eso se protege el Louvre”.

Agregó que lo que se necesita ahora es adaptar el sistema a “un nuevo tipo de ataque, a nuevos métodos operativos que no habían sido previstos” y que el robo “conmocionó profundamente” al personal del museo, a los ciudadanos franceses y a “todos aquellos que aman el Louvre”.

Además, sugirió medidas para mejorar la seguridad del museo, como reforzar los límites exteriores del Louvre y prohibir el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones. Des Cars comentó que también está considerando la posibilidad de instalar una comisaría dentro del museo.

John Miller de CNN contribuyó a este informe.