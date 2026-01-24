“Descombulador”: El nuevo tipo de arma que Trump habría usado para capturar a Maduro

En una entrevista, el presidente estadounidense describió un arma que, según él, desactivó el equipamiento militar venezolano y reiteró su amenaza de ataques terrestres contra carteles.

(EFE) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una entrevista con The New York Post que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma llamado “descombobulador” durante la operación que llevó a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según Trump, el dispositivo “hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar”, impidiendo el lanzamiento de cohetes rusos y chinos.

Amenazas y planes para Venezuela

Trump reiteró la posibilidad de ejecutar “ataques terrestres” contra carteles latinoamericanos “en cualquier lugar”, incluyendo territorio mexicano, una opción que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya rechazó. Respecto a Venezuela, el mandatario detalló los planes para gestionar la producción petrolera del país con una inversión extranjera que cifró en 100.000 millones de dólares, asegurando que Caracas ya recibió 300 millones por crudo comercializado por Washington.

El gobierno interino venezolano de Delcy Rodríguez confirmó el ingreso de fondos por la venta de petróleo gestionada por EE.UU., en el marco de los acuerdos posteriores a la captura de Maduro.