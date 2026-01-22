Delcy Rodríguez afirma que Venezuela enfrentará las diferencias con EE.UU. “sin temor” y mediante el diálogo

La presidenta encargada de Venezuela reafirmó que su Gobierno mantiene un proceso de diálogo con Washington, en un escenario marcado por acuerdos petroleros y el control estadounidense sobre la venta de crudo.

(EFE) – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que “estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia“.

Las declaraciones fueron realizadas durante una sesión del Consejo Federal de Gobierno, en la que participaron gobernadores y alcaldes, y que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. En la instancia, Rodríguez sostuvo que el diálogo con Washington contempla tanto los temas más sensibles como aquellos de menor complejidad, los cuales, según indicó, se están abordando por la vía diplomática.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de los ataques ejecutados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas y en otros tres estados del país, operación que concluyó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En ese contexto, el presidente Trump señaló que su Gobierno solicitó “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos. En la misma línea, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó que Washington controlará la comercialización del crudo venezolano por un período indefinido.

Este martes, la mandataria encargada informó que Venezuela recibió 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo, ingreso que se concretó días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo por 500 millones de dólares para la comercialización de crudo del país sudamericano.

Según explicó Rodríguez, esos recursos estarán destinados a financiar los ingresos de los trabajadores y a resguardarlos frente a la inflación y a las fluctuaciones del mercado cambiario.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el acuerdo entre Washington y Caracas, que contempla la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, con Estados Unidos a cargo de la gestión de los ingresos antes de su traspaso a Venezuela. En esa ocasión, Leavitt aseguró que el Gobierno encabezado por Rodríguez ha cumplido con todas las exigencias planteadas por la administración estadounidense.