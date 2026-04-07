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Con información de CNN

Conflicto en Medio Oriente: Primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el plazo dos semanas

Por Michael Rios, CNN

07.04.2026 / 15:54

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El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien ha tenido el rol de actuar como mediador en el conflicto, ha solicitado tanto a Estados Unidos como a Irán que respeten un alto el fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra”.

(CNN) –El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha pedido a las partes beligerantes que respeten un alto el fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra”, según ha publicado en X.

Asimismo, ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amplíe en dos semanas el plazo fijado para Irán, y ha pedido a Irán que reabra el estrecho de Ormuz durante ese periodo de dos semanas.

Pakistán ha estado actuando como mediador entre los países beligerantes.

“Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y contundente, con el potencial de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”, afirmó Sharif.

 

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