“Compartimos la misma lucha”: Juicio por violación de Gisèle Pelicot termina con 51 veredictos de culpabilidad

(CNN) — Dominique Pélicot y otros 50 hombres fueron declarados culpables de violación o agresión sexual contra su exesposa Gisèle Pélicot.

Dominique Pélicot, de 72 años, que reclutó a decenas de desconocidos que violaran a Gisèle mientras estaba inconsciente, recibió la pena máxima de 20 años por violación con agravantes. Otros 48 hombres juzgados fueron declarados culpables de violación con agravantes, y dos de agresión sexual.

El juicio, que ha conmocionado a Francia y ha empujado al país a examinar una cultura que lucha contra la misoginia generalizada y las agresiones sexuales sistémicas, ha impulsado a las mujeres a exigir un cambio en la forma de abordar la violencia de género.

Pudieron hacerlo gracias a la insólita decisión de Gisèle Pélicot de abandonar el anonimato para hacer público el juicio, un acto que muchos han calificado de heroico. Durante meses, Gisèle se enfrentó a sus agresores ante el tribunal, permitiendo que el mundo viera los horrores que había soportado a manos de su exmarido y de decenas de violadores durante más de una década.

Según la legislación francesa, Gisèle podría haber pedido que el juicio se celebrara a puerta cerrada. En lugar de ello, pidió que se hiciera en público, con la esperanza de que sirviera para que otras mujeres alzaran la voz y demostraran a otras víctimas de agresiones sexuales y violaciones que no tienen nada de lo que avergonzarse.

Tras conocerse el veredicto, frente a las puertas del tribunal de Aviñón (sur de Francia), Gisèle subrayó su solidaridad con otras víctimas de agresiones sexuales.

“Pienso en todas las víctimas desconocidas de historias que a menudo se desarrollan en la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha”, dijo.

La mujer de 72 años también subrayó que “nunca se había arrepentido” de su decisión de hacerlo público, y afirmó que los mensajes recibidos de sus seguidores le daban la “fuerza” necesaria para seguir adelante.

Mientras que Dominique Pélicot recibió la pena máxima permitida en Francia por violación con agravantes, otros que visitaron varias veces la casa de los Pelicot, como Romain V., y Charly A., recibieron condenas de 15 y 13 años respectivamente. Muchos de los demás violadores recibieron condenas más cortas de lo que esperaban los fiscales, incluidos algunos que quedaron en libertad con suspensión condicional de la pena.

Algunos asistentes se quedaron boquiabiertos en la sala cuando se leyó la sentencia de Jacques C., condenado a 5 años de prisión con suspensión de pena.

Nedeljka Macan, residente en Mazan, la pequeña ciudad donde se cometieron los delitos, dijo a CNN que las sentencias eran un “insulto”.

Una fuente cercana al caso dijo que los jueces querían deliberadamente establecer una distinción entre las condenas para mostrar así la diferencia entre la gravedad de los delitos. La fuente declaró a CNN que también esperaban que, al dictar sentencias diferentes, se limitara el número de apelaciones presentadas.

