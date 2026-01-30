Científicos españoles logran histórico avance para una cura contra el cáncer de páncreas: Estos fueron sus hallazgos

El equipo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderado por el doctor Mariano Barbacid, logró eliminar tumores pancreáticos en ratones.

Los científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid, han logrado un avance histórico en el desarrollo de una cura contra este tipo de cáncer al lograr una remisión completa de tumores pancreáticos en ratones.

La meta, obtenida tras seis años de investigación, se centra en el tipo más común y agresivo de cáncer de páncreas, responsable de aproximadamente del 90% de los casos de esta enfermedad y considerado uno de los tumores más letales debido a su diagnóstico tardío y su baja tasa de supervivencia, según el Centro Oncológico Roswell Park, en Estados Unidos.

Los fármacos que se emplean actualmente pierden efectividad en meses, debido a que el tumor se vuelve resistente con el tiempo. En ese sentido, gracias al financiamiento de fundación CRIS Contra el Cáncer, el nuevo estudio aborda directamente ese obstáculo mediante una estrategia que bloquea simultáneamente tres puntos clave de la vía molecular asociada al gen KRAS (responsable de expandir el cáncer en el cuerpo), la cual muta en la mayoría de los pacientes.

Pese a los resultados, el doctor Mariano Barbacid, quien lidera al equipo científico, reconoció en la revista Cambio 16 que el proceso para llevar esta triple terapia a un ensayo clínico en humanos requiere de financiación.

“Estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas (el cáncer de páncreas más común)”, argumentaron los expertos.