Chile condena ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y llama a detener la escalada militar en Medio Oriente

El Gobierno expresó su preocupación por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, así como por la respuesta iraní, y reiteró su compromiso con la no proliferación nuclear y el respeto al derecho internacional.
El Gobierno de Chile expresó su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y condenó los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo.
Según el comunicado difundido este sábado por la Cancillería, estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional.
En la declaración, el Ejecutivo hizo un llamado a detener la violencia y asegurar la protección de la población civil, además de reiterar su firme compromiso con la no proliferación nuclear.
Asimismo, Chile reafirmó su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la obligación de resolver controversias por medios pacíficos.
Finalmente, el Gobierno informó que se encuentra en contacto con las embajadas y consulados de Chile en la región para resguardar la situación de sus funcionarios, sus familias y los connacionales que se encuentran en la zona.
