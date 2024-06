Captan caravana del Ejército israelí transitando con un palestino herido atado al capó de un jeep

(CNN) – El Ejército israelí ató a un palestino herido al capó de un vehículo militar durante una operación este sábado en la Ribera Occidental ocupada.

Un video muestra al hombre tumbado en la parte delantera del jeep israelí mientras atravesaba un barrio de Yenín. El hombre apareció desplomado sobre el capó del vehículo mientras este pasaba junto a las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

La MLRP declaró que el Ejército israelí había impedido a sus equipos prestar primeros auxilios a un herido en la zona de Jabarat, en Yenín.

“A continuación, colocaron al herido en la parte delantera de un jeep militar y lo detuvieron antes de permitir posteriormente que nuestros equipos lo trasladaran al hospital“, declaró la MLRP.

Se desconocen el estado y la identidad del hombre.

En respuesta a las preguntas sobre el incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este sábado que sus fuerzas violaron “órdenes y procedimientos operativos estándar” y que se iniciaría una investigación.

“La conducta de las fuerzas en el video del incidente no se ajusta a los valores de las FDI. El incidente será investigado y tratado en consecuencia”, dijeron las FDI en un comunicado.

Las FDI dijeron que el incidente ocurrió este sábado por la mañana durante operaciones antiterroristas para detener a sospechosos en la zona de Wadi Burqin, al oeste de Yenín. El hombre era un sospechoso que resultó herido y fue detenido tras un intercambio de disparos.

Fue trasladado a la Media Luna Roja para recibir tratamiento médico, añadió el Ejército israelí.

Se ha producido un repunte de la violencia en la Ribera Occidental ocupada desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza en octubre, tras los ataques mortales y sin precedentes del grupo militante contra Israel.

Más de 500 palestinos, entre ellos más de 100 niños, han muerto en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Casi tres cuartas partes de esas víctimas mortales se produjeron durante operaciones de las fuerzas israelíes, según la agencia de la ONU.

Además de las incursiones militares israelíes en la Ribera Occidental, se ha producido un aumento de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

Más de 700.000 colonos judíos viven en la Ribera Occidental y Jerusalén Este en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional y considerados uno de los principales obstáculos para una solución de dos Estados.

Este viernes, el gobierno de Biden impuso sanciones al grupo israelí Tzav 9 por interrumpir los convoyes humanitarios que se dirigían a Gaza, la última medida punitiva adoptada en virtud de una orden ejecutiva dirigida contra quienes perpetran actos de violencia en la Ribera Occidental.

