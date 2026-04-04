Caída de avión de combate estadounidense: Irán anuncia recompensa para quien capture a “piloto o pilotos enemigos”

La agencia de noticias estatal iraní Tasnim declaró que la búsqueda de cualquier tripulante desaparecido ha sido, “hasta el momento, infructuosa”.

(CNN) – Después de que un avión de combate estadounidense F-15E Strike Eagle fuera derribado ayer sobre Irán, uno de sus tripulantes fue rescatado —según informaron tres fuentes a la CNN—, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate del otro militar.

No está claro hasta el momento en qué lugar de Irán se estrelló el avión.

La agencia de noticias estatal iraní Tasnim declaró que la búsqueda de cualquier tripulante desaparecido ha sido, “hasta el momento, infructuosa”.

Por otra parte, en el medio Fars News —afiliado al Estado—, un presentador anunció que se ofrecía una recompensa a quien capturara a un “piloto o pilotos enemigos”.

Hoy, los medios estatales iraníes han negado que el militar estadounidense desaparecido haya sido capturado o detenido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Asimismo, la agencia de noticias iraní semioficial Mehr difundió un comunicado del gobernador de las provincias de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien calificó las afirmaciones de que Estados Unidos ha rescatado al tripulante desaparecido como “una táctica del enemigo”.