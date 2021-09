(CNN) – El presidente de EE.UU. Joe Biden habló brevemente con los reporteros el sábado mientras visitaba el Departamento de Bomberos Voluntarios de Shanksville, donde reflexionó sobre los eventos del día de homenaje a las victimas de los atentados del 9/11.

“Es un día difícil para él y para todos los que han perdido a alguien, y sé que me han escuchado decirlo antes, y probablemente me criticarán por decirlo nuevamente, pero estos monumentos son realmente importantes”, dijo Biden.

“Pero también son increíblemente difíciles para las personas afectadas por ellos, porque les recuerda el momento en que recibieron la llamada telefónica, les recuerda el instante en que recibieron la noticia, sin importar cómo pasen los años”, agregó.

El presidente habló sobre un amigo suyo de Delaware, que perdió a un hijo el 11 de septiembre, y reconoció que, “como mucha gente, probablemente esté teniendo un día difícil hoy“.

Biden también elogió a un grupo de pasajeros a bordo del vuelo 93 de United, quienes tomaron el control de la cabina y redirigieron el avión a un campo vacío en Pensilvania, maravillándose, “Habla de heroísmo genuino”.

“A pesar de que sabías que probablemente iban a hacer algo y de todos modos perderías, una cosa es decir, sé que debería dar un paso al frente, y otra cosa es hacerlo. Eso es heroísmo genuino”, afirmó Biden.

El presidente también elogió los comentarios del ex presidente George W. Bush en el homenaje del Vuelo 93.

“En las semanas y meses posteriores a los ataques del 9/11, me sentí orgulloso de liderar a un pueblo increíble, resistente y unido. Cuando se trata de la unión de Estados Unidos, esos días parecen muy alejados de los nuestros”, dijo Bush, quien era presidente en el momento de los ataques.

“Creo que el presidente Bush pronunció hoy un discurso realmente bueno, un discurso genuinamente bueno, sobre quiénes somos, y quienes no; la esencia de quiénes somos no está dividida, es solo una noción. No sé cómo explicarlo”, dijo Biden.