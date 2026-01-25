“Una tragedia desgarradora”: Obama lanza duras críticas al ICE tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, Estados Unidos

En un comunicado difundido en redes, el exmandatario sostiene "muchos de los valores fundamentales" de Estados Unidos "están cada vez más bajo ataque" por el actuar de los agentes federales.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama publicaron este domingo un comunicado en su cuenta de X en el que lamentan la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que falleció tras un tiroteo en Minneapolis (Minnesota) que involucró a agentes federales.

En el texto, la pareja sostiene que el caso debe abrir un debate sobre rendición de cuentas en operativos federales y llama a las autoridades a “trabajar con” líderes locales y estatales para evitar una escalada.

Qué ocurrió y por qué el tema escaló

Pretti, de 37 años, murió el sábado 24 de enero tras recibir disparos durante un operativo en el que participaron agentes federales vinculados a tareas de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de sus funcionarios como respuesta a una amenaza, mientras que autoridades locales y estatales reclamaron acceso a evidencia y una investigación con participación local.

El hecho ocurrió en un contexto de tensión sostenida en Minneapolis por un aumento de acciones federales asociadas a inmigración.

El caso Pretti se suma a una seguidilla de hechos en la zona: a inicios de enero, la ciudad ya había quedado marcada por el fallecimiento de Renée Good, también en un incidente con participación de un agente federal, lo que detonó protestas y exigencias de transparencia.

¿Qué dijeron los Obama?

En su publicación, los Obama describen la muerte de Pretti como una tragedia y afirman que, aunque los agentes federales tienen un trabajo complejo, la ciudadanía espera que actúen de forma legal y responsable.

A la vez, aseguran que lo observado en Minnesota va “en la dirección opuesta” y critican tácticas que habrían buscado intimidar o provocar, señalando que en las últimas semanas se ha visto a agentes federales (incluidos reclutas) operando con el rostro cubierto.

También piden que el gobierno federal reconsidere su enfoque y colabore con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey, además de policías estatales y locales, para evitar más caos y encauzar objetivos legítimos de aplicación de la ley.

En paralelo, el texto expresa respaldo a las protestas pacíficas y plantea que corresponde a la ciudadanía exigir cuentas a las autoridades y defender libertades básicas.

Traducción completa al español del comunicado publicado por Barack Obama y Michelle Obama en X

“Declaración del presidente Obama y la Sra. Obama, 25 de enero de 2026

La muerte de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser un llamado de atención para todos los estadounidenses, sin importar el partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque.

Los agentes federales del orden público y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan sus deberes de una manera legal y responsable, y que trabajen con -en lugar de contra- las autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad pública.

Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario.

Desde hace semanas, personas en todo el país se han indignado con razón ante el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y utilizando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, hostigar, provocar y poner en peligro a los residentes de una gran ciudad estadounidense.

Estas tácticas sin precedentes, que incluso el ex principal abogado del Departamento de Seguridad Nacional en la primera administración Trump ha calificado de vergonzosas, fuera de la ley y crueles, ahora han resultado en los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses.

Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer alguna apariencia de disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el Presidente y funcionarios de la administración actual parecen ansiosos por escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y de Renee Good que no están respaldadas por ninguna investigación seria y que parecen estar directamente contradichas por evidencia en video.

Esto tiene que parar. Yo esperaría que, después de esta tragedia más reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar maneras de trabajar de forma constructiva con el gobernador Walz y el alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la ley.

Mientras tanto, todos los estadounidenses deberían apoyar y encontrar inspiración en la ola de protestas pacíficas en Minneapolis y en otras partes del país. Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir rendición de cuentas a nuestro gobierno”.