Este martes, tras pasar más de 8 horas detenido en el Aeropuerto de Melbourne, las autoridades de Australia decidieron prohibir el ingreso del tenista serbio, Novak Djokovic, por problemas en su visa.

Sin embargo, esto último está en cuestionamiento ya que se ha especulado que los problemas para el acceso del profesional, tendrían que ver con su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

Según medios locales, los abogados del deportista van a apelar a esta medida y desde redes sociales ya han lanzado críticas contra gobierno australiano, acusando que están tratando a su cliente “como un verdadero delincuente”.

Por otro lado, cabe destacar que este problema se da en medio de la polémica exención médica que recibió el tenista para que pudiera jugar el primer Grand Slam del año. Esto último, como medida a la negativa que ha mostrado tener Djokovic frente a la vacunación.

Lee también: Científico de Oxford: “No podemos vacunar al planeta cada cuatro o seis meses”

La situación ha generado una ola de críticas contra la organización del torneo y contra el gobierno australiano, ya que no se permite el ingreso al país de personas que no cuenten con su esquema de vacunación.

De hecho, Australia no permitió el ingreso a otros tenistas que sí estaban vacunados, pero con dosis de Sputnik V, la cual no está reconocida por las autoridades del país de Oceanía.

Durante esta jornada, el primer ministro australiano, Scott Morrison, advirtió previamente que si Djokovic no cumplía con los requisitos, iba a ser expulsado de Australia.

“La visa del Sr. Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas”, aseguró la autoridad australiana, agregando que “nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo”.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022