Atacan un hotel que albergaba solicitantes de asilo en medio de violentas protestas en Reino Unido

Avivados por la desinformación de grupos nacionalistas y de extrema derecha, los manifestantes han mantenido las violentas protestas desde el ataque a tres niñas en el noroeste de Inglaterra.

(CNN) — El domingo, los alborotadores atacaron un hotel utilizado para albergar a solicitantes de asilo en la ciudad británica de Rotherham, mientras el país enfrenta el peor malestar social que ha visto en años.

La violencia fue provocada por el apuñalamiento de tres niñas en Southport, noroeste de Inglaterra, a principios de semana. La extrema derecha ha aprovechado y difundido una ola de desinformación, incluidas afirmaciones falsas de que el atacante era un inmigrante, para movilizar protestas antimusulmanas y antiinmigrantes. La policía dice que el sospechoso nació en Gran Bretaña.

En el último episodio de violencia, el Holiday Inn Express Hotel en Rotherham fue atacado por manifestantes que irrumpieron en el edificio, y se informó que fue incendiado, según PA Media. Los alborotadores arrojaron objetos y rociaron extintores contra los agentes de policía durante los enfrentamientos. Algunos de los alborotadores ondearon banderas de Inglaterra mientras cantaban y se enfrentaban a los oficiales. Según PA, se vio al menos a un oficial herido que vestía equipo antidisturbios siendo sacado del lugar.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha condenado las violentas protestas del fin de semana, en las que se ha detenido al menos a 147 personas desde el sábado por la noche. Los implicados en la violencia se enfrentarán a todo el peso de la ley, advirtió.

“La gente de este país tiene derecho a estar segura y, sin embargo, hemos visto comunidades musulmanas atacadas, ataques a mezquitas, otras comunidades minoritarias señaladas, saludos nazis en la calle, ataques a la policía, violencia desenfrenada junto con retórica racista. Así que no, no me avergonzaré de llamarlo por su nombre: matonismo de extrema derecha”, dijo Starmer desde Downing Street el domingo.

En cuanto a las escenas violentas en Rotherham, Starmer describió a “bandas merodeadoras con la intención de infringir la ley” y añadió que “toda persona de bien” debería condenar la violencia. Dirigiéndose a los que han sido objeto de ataques, aseguró que los alborotadores violentos no “representan a nuestro país”.

El ministro de policía del Reino Unido ha dicho que habrá una estrategia de “atraparlos rápidamente” contra los alborotadores de extrema derecha que han causado disturbios, pero agregó que no era necesario traer al ejército.

En comentarios a la BBC, Dame Diana Johnson destacó que el plan era llevar a cabo arrestos y cargos rápidos para sacar a los alborotadores de la calle lo más rápido posible y actuar como un elemento disuasorio para evitar más disturbios.

Los disturbios violentos son los peores vistos desde los disturbios de 2011 y suponen un gran desafío para el gobierno laborista de Keir Starmer apenas unas semanas después de que llegara al poder.

Se ha discutido la posibilidad de traer al ejército para ayudar a la policía, pero actualmente “no hay necesidad de traer al ejército”, dijo Johnson. “La policía ha dejado muy claro que tiene todos los recursos que necesita en este momento. Hay ayuda mutua, como acabo de describir, y tienen los poderes que necesitan”.

El domingo, el Ministerio del Interior del Reino Unido anunció que se ofrecería a las mezquitas del Reino Unido “mayor protección con nuevas medidas de seguridad de emergencia” a la luz de los recientes ataques.

Según las nuevas disposiciones, “la policía, las autoridades locales y las mezquitas pueden solicitar que se desplieguen medidas de seguridad rápidas para proteger a las comunidades y permitir el retorno al culto lo antes posible”, dijo el Ministerio del Interior.

“Nadie debería poner excusas por las vergonzosas acciones de los vándalos, matones y grupos extremistas que han estado atacando a agentes de policía, saqueando tiendas locales o atacando a personas por el color de su piel”, dijo la ministra del Interior, Yvette Cooper.

Joe Mulhall, director de investigación de Hope Not Hate (una organización benéfica que hace campaña contra el racismo y el fascismo), ha advertido de que la plataforma de redes sociales X, antes Twitter, se ha convertido en un espacio central para la difusión de desinformación peligrosa y la promoción de las protestas.

En declaraciones a CNN, Mulhall dijo: “Esta ola de disturbios y ataques racistas no está organizada de forma centralizada, sino que ha surgido de redes descentralizadas de extrema derecha, muchas de las cuales operan en X.

“Varias de las figuras más importantes que difunden desinformación y exacerban las tensiones, en particular Stephen Lennon (también conocido como Tommy Robinson), habían sido previamente expulsadas de la plataforma X, pero se les han devuelto sus cuentas desde que Elon Musk tomó el control de la plataforma.

“Esto ha dado lugar a que los extremistas de extrema derecha puedan volver a llegar a millones de personas con su propaganda peligrosa y divisiva”.