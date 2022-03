La noche de este jueves y producto del bombardeo de fuerzas rusas, se registró un incendio en la planta nuclear más grande Europa. Se trata de la central de Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania.

“¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas”, escribió el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov.

Asimismo, la Guardía Nacional confirmó a través de Telegram el siniestro en la central, detallando que “el enemigo continúa disparando en dirección a la estación”. Aún así, señalaron que permanecerían en el lugar “para defenderlo”.

“Representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear”, añadieron los agentes ucranianos.

Por otro lado, el alcalde de Energodar informó de “feroces combates de más de una hora en los accesos a la central nuclear”. La autoridad señaló que se registraron víctimas, que aún no son cuantificadas dado el contexto del enfrentamiento.

Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una preocupante advertencia. “El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa”, comenzó diciendo el canciller.

“El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!”, cerró el ministro.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022