¿Es Kamala Harris ahora la candidata demócrata?

El actual presidente de Estados Unidos renunció este fin de semana a su candidatura para la reelección, en un giro de eventos sorpresivo, considerando las múltiples veces que aseguró no estar dispuesto a dejar la carrera.

(CNN) — El presidente Joe Biden anunció este domingo que no buscará ser reelegido como presidente en 2024, y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la candidata demócrata.

Pero la decisión del presidente de 81 años —a poco más de 100 días de las elecciones— dio lugar a muchas más preguntas sobre lo que viene para el resto de su presidencia y para la carrera presidencial.

¿Sigue siendo Biden el presidente de EE.UU.?

Sí. El anuncio de Biden se refería exclusivamente a su papel como candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. No tiene ninguna relación con su papel actual ni con su mandato como presidente, que, según dijo, tiene intención de cumplir en su totalidad. Biden seguirá siendo presidente hasta que su sucesor tome posesión el 20 de enero de 2025.

“Aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió Biden al anunciar su decisión.

A pesar de la declaración de Biden, algunos republicanos le instan a dimitir con efecto inmediato. Entre los legisladores que cuestionan la capacidad de Biden como presidente y piden su dimisión figuran el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la presidenta de la Conferencia del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, y el presidente de la campaña del Partido Republicano en el Senado, el senador por Montana Steve Daines.

Pero, una vez más, hasta este domingo por la noche no había indicios de que Biden tuviera intención de dimitir antes de tiempo.

Biden apoyó a Harris. ¿Eso la convierte en la candidata presidencial demócrata?

No. Tras su anuncio, Biden apoyó a Harris, su vicepresidenta, para ser la candidata presidencial demócrata.

Harris dijo en un comunicado que se sentía “honrada” de recibir el apoyo de Biden y que pretende “ganarse y ganar” la candidatura a la presidencia, en su primera declaración pública desde el sorprendente anuncio de Biden.

Un número de demócratas prominentes rápidamente lanzaron su apoyo detrás de Harris, incluyendo a la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien se postuló para presidente en 2020; la principal representante progresista de la Cámara Pramila Jayapal de Washington y el senador de Delaware Chris Coons, un copresidente de la campaña de Biden. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también respaldaron a Harris, al igual que toda la delegación de Tennessee en el DNC.

Pero nada de esto la convierte automáticamente en la candidata.

¿Cómo se elegirá al candidato demócrata y quién será?

Zachary Wolf y Ethan Cohen, de CNN, han explicado cómo se desarrollará el complejo proceso para sustituir a Biden ahora que este ya no es el posible candidato demócrata.

Los delegados individuales elegirán ahora al candidato del partido durante la convención demócrata que se celebrará en Chicago el mes que viene o, potencialmente, durante una votación nominal virtual. Pero como Biden ganó casi todos los delegados durante el proceso de primarias, estos fueron aprobados por la campaña de Biden y se comprometieron a votar por el presidente. Esto significa que, aunque los delegados pueden votar como quieran, serán en gran medida los partidarios de Biden quienes elijan al candidato.

Eso no significa que un candidato que no esté respaldado por Biden no pueda intentar hacerse con la nominación. Algunos demócratas están pidiendo un “proceso abierto” para sustituir a Biden, en el que otros candidatos, además de Harris, se unirían a la carrera.

Según las normas del partido, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos para ser nominados, entre ellos reunir cientos de firmas de delegados de varios estados; ser un “demócrata de buena fe”; y haber “establecido un apoyo sustancial para su nominación como candidato demócrata”.

Aunque esta determinación corresponde al presidente nacional del DNC, el partido aún no ha dado a conocer más detalles sobre cómo funcionaría exactamente el proceso.

¿Quién más podría ser el nuevo candidato si no es Harris?

Aunque Harris recibió el apoyo de Biden, se han barajado extraoficialmente los nombres de muchos destacados legisladores demócratas como alternativas que podrían competir con ella por la nominación del partido. Sin embargo, la mayoría de esas personas no han anunciado ni han dado señales de que tengan intención de competir por el puesto.

Este domingo por la noche, sin embargo, fuentes cercanas al senador Joe Manchin, independiente por Virginia Occidental, dijeron a Jake Tapper, de CNN, que Manchin está considerando la posibilidad de volver a registrarse como demócrata y lanzarse al ruedo. Manchin había pedido a Biden que se retirara de la carrera el domingo por la mañana en el programa “State of the Union” de CNN.

¿Cómo se elegirá al compañero de fórmula del nuevo candidato presidencial?

El Partido Demócrata elige al candidato a la vicepresidencia en gran medida de la misma manera que la votación para presidente, aunque normalmente no hay una votación completa. En la práctica, los delegados suelen aceptar a quien elija el candidato presidencial como compañero de fórmula.

¿Qué ocurre con el dinero recaudado para la reelección de Biden?

Los esfuerzos de reelección de Biden habían recaudado un total de US$ 240 millones a finales de junio. Esos fondos se reparten entre el DNC, los comités aliados y el propio comité de campaña de Biden. Sólo este último dispone de 95,9 millones de dólares a finales del mes pasado, según datos de la Comisión Federal Electoral.

Muchos expertos en financiación de campañas afirman que, en caso de que Harris se convierta en la candidata, todo el dinero que quede en las cuentas bancarias de la campaña se transferirá a su operación política porque ella ya forma parte de la candidatura.

Pero algunos abogados republicanos no están de acuerdo, argumentando que, según algunas interpretaciones, Biden y Harris deben ser nominados formalmente por su partido antes de que pueda transferirse dinero alguno.

“Si el presidente Biden se compromete a pasar el testigo a su vicepresidenta y quiere sembrar su campaña con los fondos de la actual campaña Biden for President, primero tendrá que convertirse en la candidata legal de su partido”, escribió el veterano abogado electoral republicano Charlie Spies en un artículo de opinión en The Wall Street Journal a principios de este mes.

Si Harris no se convierte en la candidata, la campaña de Biden-Harris podría transferir todo el dinero al Comité Nacional Demócrata, según la FEC. El comité estaría entonces facultado para apoyar financieramente a otro destacado candidato demócrata y distribuir el dinero entre los candidatos que se encuentren más abajo en la lista, junto con sus comités aliados. En caso de optar por esta vía, el DNC se encontraría con las limitaciones de la FEC en cuanto a gastos y contribuciones.

Otra opción que tiene la campaña es transformarse en un comité de acción política, gastando los fondos de Biden en gastos independientes, como campañas publicitarias para un nuevo candidato presidencial. Pero no se le permitiría coordinar esas actividades de gasto con ninguno de los candidatos a los que apoya.

¿Ha ocurrido esto alguna vez?

Aunque ningún presidente de Estados Unidos ha sido presionado para que abandone su campaña de reelección debido a preocupaciones sobre su salud mental, no es inaudito que un presidente en ejercicio abandone su campaña de reelección, pero es poco frecuente.

Es la primera vez en décadas que un presidente de los Estados Unidos abandona su campaña de reelección. Recuerda las decisiones de los expresidentes Lyndon B. Johnson y Harry S. Truman de no optar a un segundo mandato en 1968 y 1952, respectivamente. La decisión de Biden se produce a pocos meses de las elecciones y es la más reciente de la historia.

Al menos otros cinco expresidentes han rechazado también la posibilidad de un segundo mandato completo.