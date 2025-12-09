El “histórico” alto el fuego mediado por Trump colapsa tras intensos enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya

Los combates se extienden por un segundo día con al menos ocho muertos y 400,000 evacuados, en medio de acusaciones mutuas y una retórica que amenaza con una mayor escalada del conflicto.

(CNN) – Los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya entraron en su segundo día consecutivo, desafiando los llamados internacionales a la paz y poniendo al borde del colapso total un alto el fuego firmado en octubre bajo el auspicio del presidente Donald Trump.

Al menos ocho personas murieron y unas 400,000 han sido evacuadas a lo largo de la disputada frontera, en lo que representa los combates más intensos desde un conflicto mortal en julio.

Un acuerdo de paz en ruinas y una escalada peligrosa

El ya frágil acuerdo, que Trump presentó como una victoria diplomática, parece desintegrarse mientras los combates se extienden a seis provincias fronterizas.

Ambos países se acusan mutuamente de iniciar las hostilidades, utilizando artillería pesada, drones y francotiradores. La retórica se torna más incendiaria, con el ministro de Relaciones Exteriores tailandés advirtiendo que la acción militar continuará “hasta que sintamos que la soberanía y la integridad territorial no están siendo desafiadas”.

La comunidad internacional, incluyendo a la ONU y EE.UU., urge a la desescalada, pero en el terreno prevalece la desconfianza y la violencia.