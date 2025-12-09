El “histórico” alto el fuego mediado por Trump colapsa tras intensos enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.
Los combates se extienden por un segundo día con al menos ocho muertos y 400,000 evacuados, en medio de acusaciones mutuas y una retórica que amenaza con una mayor escalada del conflicto.
(CNN) – Los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya entraron en su segundo día consecutivo, desafiando los llamados internacionales a la paz y poniendo al borde del colapso total un alto el fuego firmado en octubre bajo el auspicio del presidente Donald Trump.
Al menos ocho personas murieron y unas 400,000 han sido evacuadas a lo largo de la disputada frontera, en lo que representa los combates más intensos desde un conflicto mortal en julio.
El ya frágil acuerdo, que Trump presentó como una victoria diplomática, parece desintegrarse mientras los combates se extienden a seis provincias fronterizas.
Ambos países se acusan mutuamente de iniciar las hostilidades, utilizando artillería pesada, drones y francotiradores. La retórica se torna más incendiaria, con el ministro de Relaciones Exteriores tailandés advirtiendo que la acción militar continuará “hasta que sintamos que la soberanía y la integridad territorial no están siendo desafiadas”.
La comunidad internacional, incluyendo a la ONU y EE.UU., urge a la desescalada, pero en el terreno prevalece la desconfianza y la violencia.
