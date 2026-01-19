Al menos 39 muertos en colisión de trenes de alta velocidad en España, el peor desastre ferroviario en una década

Dos expresos descarrilaron cerca de Córdoba; el presidente Pedro Sánchez prometió una investigación exhaustiva y declaró tres días de luto nacional.

(CNN) – Al menos 39 personas murieron y decenas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, Córdoba, en el sur de España.

El accidente, ocurrido la noche del domingo, es el peor desastre ferroviario del país en más de diez años. El presidente Pedro Sánchez canceló su agenda en Davos para visitar la zona, prometiendo llegar a la verdad con “absoluta transparencia” y declarando tres días de luto nacional.

Testimonios de sobrevivientes

Los sobrevivientes relataron escenas de caos. “Salimos despedidos por el aire. Gracias a Dios estoy bien; había muchas personas en peor estado que yo”, dijo Rocío Flores, una pasajera.

Otro testigo describió cómo “todo se volvió oscuro, y todo lo que escuché fueron gritos”. Las labores de rescate se complicaron por los vagones retorcidos, mientras los teléfonos de las víctimas sonaban entre los escombros.

La investigación preliminar descarta el exceso de velocidad, pero un sindicato de maquinistas había advertido previamente sobre vibraciones en las vías de alta velocidad.