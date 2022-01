(EFE) – El número de fallecidos en el grave accidente ocurrido el sábado en un lago de Brasil, tras caerse una enorme pared rocosa sobre unas barcas de turistas, se elevó de ocho a diez, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos señaló que los equipos de rescate localizaron los cuerpos de los dos últimos desaparecidos reportados en la zona del accidente, que tuvo lugar en el municipio de Capitólio, en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil.

Además de los diez fallecidos, hubo una treintena de heridos, la mayoría leves, aunque cuatro de ellos necesitaron ser hospitalizados.

El desastre, que fue grabado con los celulares de otros viajeros que se encontraban en el lugar, se produjo el sábado sobre el mediodía hora local, cuando una enorme roca se desprendió de la pared del cañón y se precipitó sobre cuatro barcas que navegaban por el lago de Furnas, según vídeos divulgados en redes sociales.

Instantes antes del desprendimiento, las embarcaciones que fueron afectadas intentaron sin éxito alejarse de la pared del cañón, entre las advertencias de las personas que se encontraban en los barcos de alrededor y mientras se empezaba a resquebrajar la estructura rocosa.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou neste sábado um acidente envolvendo lanchas na região do Lago de Furnas, em Capitólio. As primeiras informações falam em três lanchas atingidas pelo desabamento das pedras, com ao menos 1 morto e 15 feridos #CNNSábadoTarde pic.twitter.com/jlO4hecseY

— CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2022