Ximena Rincón aborda segunda vuelta presidencial: “No estamos con Jara, no estamos con este mal Gobierno”

Luego de la primera vuelta presidencial, se comienzan a articular las estrategias de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre.

En CNN Chile Radio, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, afirmó que su partido -que no alcanzó el mínimo de parlamentarios electos para seguir constituido como tal- continuará trabajando “con las fuerzas que representan los pensamientos que nos inspiran y desde ahí poder seguir apoyando al país”.

Respecto a los pasos a seguir, dijo que seguirán como movimiento y que están en conversaciones con otras colectividades que están en una situación parecida, como Amarillos y Evópoli.

Consultada sobre el camino que tomará Demócratas de cara a la segunda vuelta presidencial, contestó que “decimos de manera clara y categórica que el veredicto de la ciudadanía ha sido claro, 7 de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno, no quieren más de lo mismo”.

“Como Demócratas tampoco queremos más de lo mismo y menos que el país sea liderado por el Partido Comunista”, aseguró.

“No estamos con (Jeannette) Jara, no estamos con este mal Gobierno que nos tiene en una situación crítica”, subrayó, añadiendo que sería una “mala noticia” para el país que el Frente Amplio, el PC y los partidos que los acompañan sigan gobernando.

La parlamentaria fue enfática en señalar que harán “todo lo que esté en nuestras manos para colaborar en que el país resuelva los grandes temas” y que cada uno de los miembros de la tienda tomará una decisión para “ver dónde vamos a estar”.

Cuando se le preguntó si entregará su apoyo a José Antonio Kast, respondió: “Iremos manifestando nuestra preferencia durante los próximos días”.

En cuanto a la posibilidad de que militantes de Demócratas sean parte del comando del republicano, Ximena Rincón dijo que “eso lo tendrá que decidir cada uno de ellos. Pero lo primero es escuchar cuál va a ser la definición de José Antonio Kast para esta segunda vuelta”.