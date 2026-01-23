“Tiene que moderarse” y “me da lo mismo que sea evangélica”: Alessandri (UDI) y Morales (FA) analizan los nombramientos de Poduje y Marín

Los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Javiera Morales (FA) profundizaron en Aquí Se Debate sobre los desafíos que enfrentarán los futuros ministros Judith Marín e Iván Poduje, una vez que asuma el presidente electo José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, junto a los diputados Eduardo Durán (Renovación Nacional), Javiera Morales (Frente Amplio), Juan Santana (Partido Socialista) y Jorge Alessandri (Unión Demócrata Independiente), se analizó el gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

Respecto de los cuestionamientos a la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, quien se desempeñó como asesora legislativa de Durán, el parlamentario señaló que “se generó en la izquierda una situación tan lamentable como es la cancelación dura, y lo estamos viendo incluso antes de que ella comience el ejercicio de su cargo”.

Agregó que esto se produjo a raíz de declaraciones realizadas en otro contexto, pero remarcó que “todos tenemos derecho a defender nuestros valores y nuestras convicciones”.

En ese sentido, recalcó que “no se puede cancelar a una persona por su religión. La han tratado de ‘canuta’”, y cuestionó los dichos de la senadora electa Karol Cariola (Partido Comunista), quien dijo que “va a ir a exorcizar”, calificándolo como “una falta de respeto tremenda”.

“Ahora, como ministra, va a tener que ser juzgada por su trabajo. Ella tiene que apegarse a la Constitución, a las leyes y seguir el programa de Kast”, añadió Durán.

Desde la vereda contraria, Morales aclaró: “A mí me da lo mismo que sea evangélica, judía, musulmana o cristiana. El problema es cuando, como ministra, quieres imponer tu religión como algo obligatorio al resto de la sociedad. Ese es mi problema y ese es el desafío de Marín”. Además, recalcó que sería positivo que entregue declaraciones pronto sobre su gestión y se pronuncie respecto del proyecto de ley de sala cuna universal.

En esa línea, Jorge Alessandri sostuvo que, al observar otras carteras, como Vivienda, en referencia a Iván Poduje, “tiene que moderar sus tuits y sus declaraciones. Es secretario de Estado y tiene que ‘habitar el cargo’, tomárselo muy en serio, porque es distinto ser comentarista, opinólogo o candidato a alcalde por Viña del Mar”.

