TECHO y BancoEstado buscan recaudar $2.000 millones para familias afectadas por incendios: “El nivel de afectación es muy grande”

Desde la fundación advierten que el número de viviendas afectadas supera las cifras oficiales y llaman a fortalecer tanto la prevención como la reconstrucción, en coordinación con el Estado.

BancoEstado y la fundación TECHO-Chile lanzaron este viernes un llamado conjunto a la ciudadanía y al sector privado para apoyar una campaña solidaria destinada a financiar la construcción de 250 viviendas de emergencia para familias damnificadas por los incendios forestales que han afectado a las regiones de Ñuble y del Biobío.

La iniciativa, denominada “Reconstruimos donde Chile nos necesita”, busca recaudar $2.000 millones y levantar soluciones habitacionales de alto estándar en el menor plazo posible, como respuesta a una emergencia que sigue en desarrollo y cuya magnitud continúa aumentando.

En conversación con CNN Prime, Ignacio Saffirio, director de Incidencia y Estudios de TECHO, advirtió que las cifras oficiales aún no reflejan completamente el impacto del desastre.

“Las cifras oficiales hablan de cerca de 2 mil viviendas afectadas, pero esto va creciendo. El nivel de afectación es de una magnitud muy grande”, señaló.

Saffirio destacó que, si bien Chile cuenta con capacidades institucionales para enfrentar emergencias, aún existen desafíos importantes en materia de prevención.

“Sin duda nos falta camino para la prevención, pero en general somos un país cuyo Estado tiene una adecuada capacidad de respuesta y con una cultura ciudadana que está acostumbrada a reaccionar y ponerse la mano en el corazón”, afirmó.

Viviendas de emergencia de alto estándar

Desde TECHO explicaron que las viviendas de emergencia que se construirán cuentan con 27 metros cuadrados, baño incorporado y aislamiento térmico, cumpliendo con estándares superiores a los tradicionalmente asociados a soluciones transitorias.

“Es una vivienda de alto estándar”, subrayó Saffirio, recalcando que estas estructuras buscan entregar condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad a las familias afectadas.

El director de Incidencia y Estudios de TECHO fue enfático en aclarar que la fundación no busca reemplazar el rol del Estado.

“No estamos para reemplazar al Estado, sino para colaborar. Todo lo hacemos en coordinación con Senapred y las autoridades”, sostuvo.

Desafíos de una emergencia que se vuelve permanente

Saffirio también planteó una reflexión de fondo sobre la recurrencia de este tipo de catástrofes y la necesidad de avanzar hacia soluciones más estructurales.

“Quizás tenemos que pensar que, al ser reconstrucción, ya no es una función de emergencia, sino casi permanente. Tenemos que pensar en formas institucionales que aborden esto de manera continua”, indicó.

En ese contexto, recordó la experiencia de los incendios en la Región de Valparaíso, señalando que los procesos de reconstrucción han sido más lentos de lo esperado.

“Sin duda, lo que ha pasado en Valparaíso ha sido más lento de lo que quisiéramos. Debiéramos aprender mucho de eso”, concluyó.

Desde TECHO reiteraron el llamado a personas y empresas a sumarse a la campaña solidaria, enfatizando que la rapidez en la recaudación será clave para entregar un primer techo a las familias que lo perdieron todo producto del fuego.