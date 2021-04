En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Prime, el ex director de cine y candidato constituyente, Shai Agosin (Evópoli), dio a conocer su opinión sobre la reciente designación del actual ministro del Trabajo, así como su postura frente a la gestión realizada por el Ejecutivo, liderado por el presidente Piñera.

Respecto del primer punto, el candidato por el D12 declaró que “en lo personal conozco a Patricio Melero, he tenido la suerte, y lo debo decir. Es una persona tremendamente inteligente, sensible. No comparto muchas de sus ideas, él pertenece a un partido de extrema derecha para mi gusto, que es la UDI, pero creo que es una persona capaz y hay que darle una oportunidad como ministro“.

“Lo que tenemos que lograr, finalmente, es que ojalá se apruebe un nuevo proyecto para nuevas pensiones en el país”, añadió.

El constituyente por la lista de Chile Vamos profundizó a qué se refirió con lo que él denominó como “extrema derecha”, considerando que el pacto del oficialismo incluye, entre otros partidos, a la propia UDI. Sobre esto aclaró que “a mí lo que me molesta, es el Partido Republicano. Efectivamente no comparto absolutamente nada de lo que piensan ellos. Tengo la suerte de que en el distrito 12, donde estoy, no hay ningún candidato de los republicanos. Y yo no compartí cuando se hizo ese pacto con ellos“.

Por último, y en referencia a la gestión del actual gobierno, Agosin dio a conocer una opinión que puede ser calificada como contradictoria, al considerarse a sí mismo como un opositor.

—¿Se siente oficialista, partidario del gobierno?

—No, no, no. Creo que el gobierno tuvo su oportunidad, no lo hizo bien, no lo ha hecho bien en muchos aspectos.

—¿Es opositor entonces?

—Sí, yo diría que sí. Es decir, soy respetuoso del gobierno, creo que tenemos que apoyar al presidente para que termine bien su período. No sirve de nada que estemos haciendo zancadillas, cuando están tratando de hacer las cosas bien.