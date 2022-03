La senadora Ximena Rincón (DC) manifestó que “el Gobierno llegó con mucha energía y alta expectativa de la ciudadanía, pero le ha faltado oficio para instalarse y enfrentar los desafíos que tiene ante el país”.

En conversación con CNN Chile, la senadora especificó que al Ejecutivo, según su mirada, le “falta de diálogo y conversación con el Parlamento para desarrollar una agenda efectiva”.

“Me llamó la atención leer que el ministro Jackson habría dicho que, hasta ahora, nadie le ha manifestado que va a votar en contra del proyecto de ley de amnistía. Con nuestra bancada DC todavía no conversa sobre este proyecto de ley“, aseguró.

En ese punto, la parlamentaria manifestó que “tal como está el proyecto, no vamos a respaldarlo. Hacer esa afirmación me parece temerario cuando no se ha conversado con todos los actores. Necesita conversar con todas las bancadas en el parlamento”.

“El ministro va a contar con todo nuestro respaldo en la medida que vayamos acordando la agenda legislativa”, declaró.

Asimismo, sostuvo que “el país necesita conducción, camino claro y certezas. No podemos improvisar”.

¿Fin al Senado?

Respecto a la idea que surge en la discusión de la Convención Constitucional de eliminar la Cámara Alta del Congreso Nacional, la senadora aseveró que “no vamos a solucionar los males del país al pasar de un bicameralismo a un unicameraliso”.

“No necesariamente ayudaría a la agilización de los proyectos”, dijo la parlamentaria.

En tanto, reiteró que “apostar a que el sistema unicameral va a ser más ágil y expedito es un error (…) señalar que el responsable de los males del país es el bicameralismo, es un mito”.