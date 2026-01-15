Senador De Urresti (PS) acusa “deslealtad” del PC y el FA con el Presidente Boric tras la controversia por el caso Gatica

El senador del PS, Alfonso de Urresti, señaló en CNN Chile que lamenta la reacción política por parte de diputadas del PC y del FA, afirmando que se trata de una “deslealtad tremenda respecto del Presidente de la República y, particularmente, hacia sus socios de coalición”.

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, se refirió a la convivencia política al interior del oficialismo, luego de que su colectividad definiera suspender temporalmente la alianza tras las críticas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), a raíz de la decisión del 4.º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió de forma unánime por apremios ilegítimos al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el denominado estallido social de 2019.

En ese contexto, expresó su solidaridad con el diputado electo y señaló que “es algo que duele el alma”. A su vez, subrayó: “Lamento la reacción política por parte de diputados del PC y del FA, que han hecho de este suceso, doloroso desde el punto de vista de la víctima, una situación de deslealtad tremenda respecto del Presidente de la República y, particularmente, hacia sus socios de coalición”.

Asimismo, se refirió a los emplazamientos por la Ley Naín-Retamal, la que en este caso no ha sido invocada, ya que se ha hecho mención a la legítima defensa como parte de la estrategia de Crespo.

“No me gusta que se apunte con el dedo y se publiquen nóminas de votación”, expuso, y agregó: “Esto me hace pensar qué es lo que viene hacia adelante”.

Por otro lado, mencionó que dicho proyecto fue presentado por la oposición y que, durante su tramitación, se realizaron mejoras en el proceso legislativo, considerando que en ese momento “estábamos en una situación grave”, en referencia a los asesinatos de carabineros ocurridos en ese período.