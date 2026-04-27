“Quiero valorar la actitud del ministro García Ruminot de hacer la pega”: Gael Yeomans responde a críticas de la UDI por reunión con el FA

La jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el encuentro que sostuvo su colectividad con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, enfocado en la discusión legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En primer lugar, sostuvo que la tienda política está disponible para mantener conversaciones en pos del beneficio de las personas.

“Esperábamos tener esta instancia. Nosotros somos una bancada importante en el Congreso, pero además porque fortalece la democracia dialogar con todos, inclusive con quienes piensan distinto. Además, a propósito de esto, nosotros, en particular respecto a la iniciativa, estamos de acuerdo con avanzar con un proyecto que realmente se haga cargo de la reconstrucción. En eso están todos nuestros votos disponibles”, destacó.

La parlamentaria agregó que esa disposición fue transmitida directamente al secretario de Estado. “Así se lo hicimos saber: que si se separa el proyecto, nosotros votamos en una semana. Lo podemos despachar porque es la materia donde hay apoyos y una mirada transversal que quiere avanzar”, afirmó.

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre si se han sentido excluidos del diálogo con el Ejecutivo en esta materia, respondió: “Totalmente, porque hasta ahora no nos habían dado la instancia para poder conversar. Y nos parece relevante, sobre todo porque estamos hablando de un proyecto de ley que plantea veinticinco años de invariabilidad tributaria”.

En cuanto a los cuestionamientos de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse y Jaime Coloma, quienes plantearon que es “un error abrir espacios a quienes hoy son irrelevantes y buscan llevar al Tribunal Constitucional la reforma”, Yeomans respondió: “Quiero valorar la actitud que tiene el ministro García Ruminot de hacer la pega que le corresponde, que es conversar con parlamentarios de distintas posiciones políticas. No tenerle miedo al diálogo con quien piensa diferente, así de simple”.

Yeomans añadió que el encuentro también permitió presentar propuestas. “Eso no resta que, por ejemplo, en cada una de las medidas nosotros también presentamos alternativas al ministro. Ese era nuestro interés: poder conversar en cada uno de los aspectos, por ejemplo, respecto al empleo. Todos estamos interesados en poder tener más empleo”, concluyó.