Quiebre Boric-Kast: Senador Lagos Weber apunta a “mal augurio” tras abrupto término de reunión en La Moneda

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario del PPD señaló que la situación "le hace un flaco favor al proceso conjunto, pero en particular al presidente electo".

Continúa el quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast tras el abrupto término de una reunión este martes.

A menos de una semana del cambio de mando, las relaciones entre la administración saliente y la entrante continúan cortadas. Si bien desde el Ejecutivo, el mandatario señaló que está disponible para retomar el diálogo, el equipo de Kast dio por terminadas las conversaciones.

En CNN Chile Radio, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseveró que se trata de un “desencuentro del cual no estamos habituados”.

“Nunca ha ocurrido esto y yo lamento porque creo que le hace un flaco favor al proceso conjunto, pero en particular al presidente electo. Aquí han habido un sinnúmero de reuniones bilaterales en distintos ministerios sectoriales a lo largo de enero y febrero”, dijo.

#CNNChileRadio | Ricardo Lagos Weber, Senador (PPD): “Tengo una mala evaluación de lo que ocurrió. El diseño de juntarse en La Moneda y romper las conversaciones, que es un diseño, creo que es un mal augurio”. En vivo 📡 https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/1WHSazWKpQ — CNN Chile (@CNNChile) March 5, 2026

La situación surgió cuando el mandatario electo le pidió a Boric que desmintiera las afirmaciones entregadas en Mega, “y ocurre que lo que querían que mintiera no era efectivo. Como el mismo presidente Electo Kast reconoce después y empieza con un tema semántico que me insinuaron pero que no me informaron”.

En ese sentido, el parlamentario dijo tener la impresión de que “hay un diseño de que lo que se quiere hacer ahora con este gobierno nuevo, que comienza el próximo miércoles 11 de marzo es que aquí se va a hacer todo nuevo y todo bien. Si me permiten la analogía, aquí hay otro sector que viene a refundar el país. Nos describen un país que dicen que está en crisis, un país que está desfondado. Y eso no es cierto, el país no está desfondado”.

A juicio de Lagos Weber, el gobierno entrante no parte bien con eso: “El diseño de juntarse en La Moneda y romper las conversaciones a los 20 minutos, pareciera que fue un diseño. Y creo que eso es un mal augurio, porque los gobiernos no duran un día. Los gobiernos no duran la instalación, duran cuatro años”.