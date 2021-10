Este martes generaron polémica los dichos del subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó de los hechos de violencia sucedidos durante el segundo aniversario del estallido social a los candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric. Para analizar de este tema y otros esenciales, como el proyecto de ley de indulto, CNN Chile habló con los senadores Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Guillier (Ind) y Juan Ignacio Latorre (RD), este último, uno de los impulsores de la iniciativa en torno a los denominados presos de la revuelta.

Específicamente ante las acusaciones de Galli, el senador Latorre respondió que “son lamentables y bastante irresponsables, por lo demás, de quien es autoridad de gobierno y tiene la responsabilidad en mandato constitucional de orden público” y añadió que ” a un mes de las elecciones está haciendo intervencionismo electoral, pareciera vocero de campaña más que subsecretario del Interior”. De esta manera, afirmó que no correspondería “echarle la culpa a un candidato presidencial por un proyecto de ley que ni siquiera él presentó, yo lo hice, me puede responsabilizar a mí si quiere“.

Por su parte, la parlamentaria Ebensperger manifestó compartir las declaraciones del subsecretario: “nadie puede quedar ajeno a esto”. A su vez, indicó que “lo que dijo es una verdad: toda la gente rechaza la violencia, pero se tiene que rechazar con hechos y uno concreto es retirar el proyecto de ley de indulto o, en definitiva, que se ponga en tabla en la Sala del Senado y veamos quienes están a favor de la violencia y quienes no“. Asimismo, afirmó ante las opiniones de Galli que “lo mismo se podría decir de la Convención Constitucional, que llama a aprobar el proyecto de indulto y ellos no tienen que ver con este tema”.

En el caso del representante Guillier, este fue enfático en señalar que “de acuerdo a la Constitución del 80, el orden público es responsabilidad del Ministerio del Interior y en particular del subsecretario y cuando se pertenece a un gobierno corrupto, que ha hecho de la corrupción una norma, que es ineficiente e ineficaz, que usa la mentira y la distorsión, qué se puede esperar de sus armas políticas” y sentenció que “no es posible que un gobierno se escude en falsos argumentos para desligar su responsabilidad; En qué minuto le corresponde esa responsabilidad a los candidatos de la oposición“.

Con respecto al proyecto de ley de indulto para los presos del estallido social, Latorre precisó que “lo que planteamos es que los indultos y/o las amnistías, porque ahí hay una innovación jurídica que podemos discutir, son instrumentos especiales que se usan de manera excepcional en contextos de crisis profunda y momentos transicionales“. También indicó que la medida buscaría “la paz social por hechos que ocurrieron en un contexto determinado con masivas violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegítimas en muchos casos, vulneraciones al debido proceso y abuso de la prisión preventiva”.

En palabras del parlamentario, esto no tendría “nada que ver con lo que vimos ayer, con destrucciones, incendios y saqueos que, por lo demás no entran en el proyecto porque además están fuera de tiempo y es otro contexto el que estamos viviendo”. Sus opiniones fueron compartidas por Guillier, quien señaló que su postura es que la amnistía no corra “para aquellos que están involucrados en crímenes, porque esta tiene un propósito específico: Personas que han sido procesadas en el marco de la protesta social“.

En tanto, Ebensperger rechazó las posturas, insistiendo en que “acá a quienes se quieren indultar es a delincuentes comunes: Por incendios, saqueos, robos, homicidios frustrados y lesiones”. Además, manifestó la crítica de que “tampoco se puede determinar” el caso a caso, “porque el proyecto es tan malo que dice que se va a indultar a quienes cometieron estos delitos con ocasión del estallido social, es decir, si el delincuente común cometió un delito en esa fecha, puede llegar al Tribunal; Eso no se puede confundir”.

Asimismo, sentenció que “no me pueden decir que este proyecto aporta a la paz social, a la paz social de quién, de los delincuentes, no de los que fueron incendiados, robados o saqueados”, en cambio, desde su punto de vista, “el acto de la paz social fue el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre, fue el plebiscito del apruebo y rechazo, la elección de convencionales y la instalación de la Convención”. En ese sentido, puntualizó, “yo voté rechazo, pero participo de una democracia y acepto cuando gano y acepto cuando pierdo“.

Finalmente, en cuanto a los casos de las personas detenidas en el contexto del estallido social, mientras Guillier señaló que “no se puede llegar y acusar a una persona porque la detuvo Carabineros”, debido a que “la institución requiere una profunda revisión“, Ebensperger puso el acento en que “el tema de los excesos o no en la prisión preventiva, u otros errores judiciales o procesales, no solo afectan a estas personas sino a todos los que cometen delitos”, por lo que la discusión estaría en el proceso para todos los detenidos por cualquier delito.