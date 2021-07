La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se reunió este miércoles con la mesa de la Convención Constitucional, asegurando que ellos enviaron un escrito “donde se nos solicitó el Salón de Honor” para sesionar ante las fallas técnicas y sanitarias observadas en el ex Congreso. Respecto del apoyo manifestado y entregado a la CC, la legisladora indicó que “hemos manifestado que aquí hemos concurrido en un acuerdo unánime de la comisión de régimen, tanto las bancadas de gobierno como oposición, para colaborar en todo lo que esté en nuestro alcance para el adecuado funcionamiento de la convención”. Respondió además los dichos del ministro Bellolio, quien calificó como “agravios” e “insultos” las palabras de Provoste ante este conflicto relacionado con la convención, y acusó que el pasado 1 de julio se retiró el ofrecimiento del Salón de Honor para la CC. Sobre esto, y en CNN Chile, la presidenta de la Cámara Alta aseguró que lo anterior “es absolutamente falso. Lamento este tipo de comentarios y epítetos de un ministro de Estado hacia un poder del Estado, que además hoy día quiere colaborar como lo han hecho y expresado millones de chilenos”. Por otro lado, y en referencia a las precandidaturas presidenciales, Provoste dijo desconocer la foto de la once que compartieron Narváez y Boric, asegurando que “hemos estado demasiado ocupados en sacar adelante las agendas legislativas (…) como para estar preocupada por una once en particular”. Sobre una eventual carrera hacia La Moneda, manifestó que “es de público conocimiento que soy senadora por la Región de Atacama y presidenta del Senado (…), y es de público conocimiento que no hemos dedicado ningún minuto a una tarea distinta a la que nos ha encomendado la ciudadanía que nos ha elegido”. Finalmente, sostuvo que el próximo gobierno “me lo imagino con una unidad social y política muy amplia”, incluyendo a “todas las fuerzas progresistas que quieran transformaciones en paz”. En relación a esto, destacó que “hemos hecho gobierno con el Frente Amplio y fueron parte del gobierno de Michelle Bachelet”, apuntando precisamente a Revolución Democrática.