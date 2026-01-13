Pepe Auth y las diferencias y similitudes entre las llegadas de Boric y de Kast a La Moneda

El analista político y panelista de Tolerancia Cero hizo una revisión de cómo fueron llegando cada uno de los presidentes en su momento, y cómo esos contextos influyeron en sus mandatos.

Quedan 8 semanas para que inicie su trabajo el próximo gobierno y bien vale remontarse a enero de 2021 para identificar diferencias y similitudes entre ambos gobiernos en el momento previo a su inicio.

La primera diferencia es que Kast llega a La Moneda con el respaldo explícito de 2,6 millones más de votantes que Boric y su apoyo en segunda vuelta tiene menos de rechazo a su adversario y más de apoyo a su orientación que el de Boric en 2021, porque en primera vuelta las 3 candidaturas salidas del tronco de la UDI sumaron 50,3% de los votos. Para Boric era determinante el voto no ideológico de Parisi y del millón que se incorporó a votar en segunda vuelta contra Kast.

La segunda más relevante es que el presidente Boric tenía a la vista una elección a sólo 6 meses de asumir (el plebiscito de septiembre 2022) y luego tuvo otros dos procesos electorales (consejeros constitucionales en mayo y plebiscito en diciembre 2023) , mientras el mandato de Kast enfrentará su primer desafío electoral en octubre 2028, a 31 meses de iniciado su periodo presidencial. El mayor contraste entre ambos gobiernos se producirá justamente en los primeros 6 meses. Si para Boric fue tiempo de espera a tener una Constitución que le permitiera llevar adelante su programa de cambios estructurales, para Kast será la vorágine de propuestas legislativas, modificaciones reglamentarias y cambios radicales de actitud de la autoridad en los puntos sensibles para la ciudadanía, seguridad, control migratorio, crecimiento económico y eficiencia de la función pública.

Ambos presidentes comparten el desafío de integrar a su gobierno a fuerzas políticas con las que compitieron con rudeza. Mientras el gobierno de Boric al inicio rechazó la incorporación de la DC e instaló la teoría de los anillos concéntricos para la entrada de los demás partidos de la Concertación, Kast está buscando integrar a todas las fuerzas del rechazo y tanto la UDI como RN integrarán el Comité Político. Porque si el Frente Amplio leyó el resultado de segunda vuelta como un giro del país a la izquierda, parece que Kast entendió que su amplia mayoría de diciembre no es un viraje a la derecha ni apoyo garantizado a su gestión futura.

El segundo rasgo que comparten es que inician su mandato sin mayoría parlamentaria. Casi todas las leyes impulsadas por el gobierno actual fueron aprobadas con participación de la oposición y muchas de ellas, incluso, con rechazo de algunos de los suyos. El gobierno de Kast logrará aprobar sus proyectos o fracasará en el intento según su capacidad de conseguir apoyo más allá de los suyos, presentando iniciativas difíciles de rechazar por su alto nivel de apoyo popular y/o mostrando flexibilidad para modificar sus proyectos de ley incorporando contenidos y modificaciones provenientes de la oposición o al menos de parte de ella.