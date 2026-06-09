Jefe de bancada PDG y acusación contra Grau: “No chacrear estas herramientas”

El diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que su bancada aún no tiene una posición definida frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, pese a que dos diputados del partido firmaron la presentación.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el PDG analizará los antecedentes antes de tomar una decisión y advirtió sobre el riesgo de desnaturalizar este tipo de herramientas constitucionales.

“Queremos actuar con responsabilidad, vamos a escuchar a quienes sostienen la acusación, vamos a escuchar a la defensa del exministro Grau y vamos a analizar técnicamente si estamos frente a una infracción constitucional o simplemente frente a diferencias de criterio respecto de proyecciones económicas fiscales”, afirmó.

¿Qué dijo Juan Marcelo Valenzuela sobre la acusación contra Grau?

Valenzuela explicó que la firma de dos diputados del Partido de la Gente no implica necesariamente que la bancada tenga una postura cerrada frente a la acusación.

Según dijo, esos parlamentarios estimaron que existen antecedentes que deben ser revisados, pero eso corresponde a una primera etapa del proceso.

“Una cosa es habilitar la discusión para revisar esos antecedentes y otra cosa es transformarnos en jueces previos a que este proceso continúe y tenga su normal desarrollo”, sostuvo.

El jefe de bancada remarcó que el PDG buscará separar la evaluación técnica de la eventual utilización política de la acusación constitucional.

“Es muy importante, de aquí se lo digo en buen chileno, no chacrear estas herramientas”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el mal uso de este mecanismo puede afectar su legitimidad ante la ciudadanía.

“En la medida que usted mal utilice esto y solo se transforme en un punto político más, no tenga sustento técnico, finalmente esta herramienta la gente dice: ah, esto se presta para el show, esto no termina en nada”, señaló.

La postura del PDG

Consultado sobre si la bancada está más cerca de rechazar la acusación, Valenzuela evitó adelantar una posición y dijo que el partido analizará los argumentos en su mérito.

“Nosotros vamos a analizar todos los argumentos en su propio mérito”, sostuvo.

El diputado indicó que esperan reunirse durante esta semana para revisar el contenido de la acusación y definir una postura, aunque no descartó que pueda existir libertad de acción si no hay una mirada común entre los parlamentarios.

“Siempre hay tres caminos: aprobar, rechazar, y si vemos que finalmente se está mirando con una diferencia de criterios que puede existir en la interna, también se puede dejar en libertad de acción”, explicó.

Valenzuela dijo que algunos puntos de la acusación generan dudas, entre ellos la diferencia en las cifras del déficit fiscal y la postergación de pagos a proveedores.

“Hay cosas que en principio se ven graves, como por ejemplo el hecho de postergar el pago de prácticamente US$3.200 millones, eso es casi un punto del PIB, a deuda, entre ellos muchas pymes”, planteó.

Sin embargo, insistió en que corresponde escuchar la defensa del exministro antes de emitir un juicio definitivo.

“Queremos saber si esa es una práctica habitual. Por tanto, también le vamos a pedir que se manifieste ahí el Ejecutivo respecto de eso”, agregó.