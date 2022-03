A solo días de cambio de mando del gobierno ya se dio a conocer que el ex ministro de la secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, encabezará la transición de cargos entre la administración del presidente Sebastián Piñera y la del mandatario electo, Gabriel Boric.

Para profundizar en los desafíos del próximo gobierno y el legado del presidente Sebastián Piñera, CNN Chile conversó con la diputada y senadora electa de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quién explicó que una de las herencias de este gobierno es la ley de migración.

“Estamos un estado de excepción, y la normalidad no es estar en este estado, como en el norte del país y en la Araucanía. Pero bajo este gobierno hubo una nueva ley de migración y extranjería. Aunque también este es uno de los grandes temas que no tuvieron una solución integral”, sostuvo.

Respecto a cómo será recordado, la parlamentaria enfatizó que en la evaluación en el futura será más justa. “El paso del tiempo será más justo o menos duro con la evaluación que hoy se está haciendo. Porque hubo un estallido social y hay una mala evaluación porque hay muchas demandas sociales que quedan sin resolver. Pero desde el punto de vista de la pandemia hubo una buena administración”, aclaró.

También se refirió a las declaraciones del diputado Diego Shalper, él cual llamó a los militantes del partido a “atrofiar” el gobierno de Gabriel Boric. “No me parece que sean buenos términos. Ahora se dan en una reunión privado, no son los buenos términos para una reunión privada ni para decirlo públicamente. Pero también hay que marcar esta posición dentro de Renovación Nacional que es para que Chile le vaya bien”, afirmó.

Por último, anticipó que su carta para presidir el Senado es su par Manuel José Ossandón. “Hemos estado en varias conversaciones para ponernos de acuerdo entre grandes bloques, que le da gobernabilidad no solo el Senado, sino que también al país. Si nos toca empezar el año presidiendo el Senado nos estamos jugando todo para que sea Manuel José Ossandón“, concluyó.