El ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez podrá declarar en su domicilio. Así lo determinó este lunes la Corte Marcial, quien en votación dividida decidió acoger la solicitud presentada por la defensa del ex alto mando.

Sin embargo, el tribunal militar sólo aceptó parcialmente lo alegado por la ex máxima autoridad del Ejército.

Además, la corte decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Martínez en la que solicitaron, mediante un recurso de amparo, que la ministra Romy Rutherford no pudiera dictar una eventual orden de detención en contra del ex comandante.

Asimismo, el requerimiento para ser interrogado junto a su abogado también fue negado por el tribunal.

Cabe recordar que el recurso de reposición que pretendía cambiar el lugar de la diligencia, es decir, que la declaración no se realizara en la oficina de la magistrada se presentó el pasado 3 de marzo, luego de que el ex alto mando no se presentara a declarar.

Martínez fue citado a declarar como inculpado en el caso que investigada un presunto fraude en la institución militar, en el que estaría involucrado en las aristas “Pasaje y Fletes”, y “Gastos Reservados”.