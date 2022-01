En la jornada del pasado martes, dos personas fueron asesinadas en la macrozona sur producto de la acción de sujetos desconocidos. El primer hecho ocurrió en Cañete, cuando César Millahual, de 22 años, fue emboscado y alcanzado por uno de los disparos. El segundo hecho ocurrió cuando un grupo de desconocidos siguió al agricultor Joel Ovalle por varios minutos antes de perpetrar el ataque.

Para profundizar en la situación que se vive en la zona, CNN Chile conversó con el coordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar, que sostuvo que si bien el estado de excepción es necesario, no es suficiente.

“El Estado de emergencia es una media necesaria. Quién puede negar que ante una realidad que se asesinan a personas, el Estado tiene la obligación de poner todos los medios a disposición para poner mayor seguridad en la zona. Es una medida necesaria pero no es suficiente. Porque se requiere toda la colaboración del Estado en su conjunto“, explicó.

En esta misma línea, enfatizó que esta medida sí ha logrado disminuir los hechos de violencia en la zona y se requiere que esta no se tome a la ligera.

“El estado de emergencia sí ha reducido los hechos de violencia y ha permitido detener a más de 130 personas, y desde esa perspectiva se produjo el año pasado una baja de los hechos de violencia. (…) El trabajo del Estado se está haciendo por parte de las policías y Fuerzas Armadas, es suficiente no, pero se necesita que no sigamos relativizando la violencia en la macro zona sur“, aseguró.

Por último, señaló que el diálogo no es una opción con grupos violentos que generan atentados y asesinatos, aunque sostuvo que no es correcto criminalizar con estos actos al pueblo mapuche.

“Pretender un diálogo con las organizaciones que asesinan personas mapuches y no mapuches, me parece una falta de respeto tremenda a las víctimas de estos asesinatos. No corresponde. Lo que corresponde es que aquí impere el estado de derecho. (…) No mezclemos las cosas, acá una cosa es el desarrollo de pueblo mapuche y otra cosa es la violencia. Al pueblo mapuche no se le puede criminalizar. Aquí hay que atacar aquellas orgánicas que pretenden infundir temor a través de sus atentados y su violencia”, concluyó.