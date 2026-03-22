Pablo García advierte por alza de combustibles tras guerra en Irán: “Hoy día Chile es una economía más pobre”

El exintegrante del ente emisor argumentó que es un error "tirar plata sin esperanza" mediante subsidios cuando el alza de precios proyecta ser permanente en el tiempo.

El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, aterrizó las duras consecuencias macroeconómicas derivadas del conflicto armado en Irán y su inminente impacto en el precio de los combustibles a nivel local. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, el economista fue categórico al señalar que los países importadores de petróleo deben asumir una dura realidad frente a estos escenarios bélicos: “Somos más pobres”.

Frente a la escalada del conflicto geopolítico y la amenaza sobre el abastecimiento global de crudo, García respaldó la controvertida postura del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planea modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para no seguir subsidiando de manera generalizada. El exintegrante del ente emisor argumentó que es un error “tirar plata sin esperanza” mediante subsidios cuando el alza de precios proyecta ser permanente en el tiempo.

A su juicio, la decisión de focalizar la ayuda en quienes más lo necesitan, como apoyar el uso de parafina de cara al invierno en lugar de financiar la gasolina de 97 octanos para vehículos 4×4, es la estrategia económica más apropiada y progresiva.

En materia de política monetaria, y ante la proximidad del próximo Informe de Política Monetaria (IPoM), García recomendó al Banco Central actuar con extrema cautela frente a este shock externo. El economista sugirió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) anclada en el 4,5% actual hasta nuevo aviso y descartar de plano cualquier recorte en el corto plazo, advirtiendo que ceder a la tentación de bajar la tasa para reactivar la economía en este contexto terminaría generando mayores presiones inflacionarias de las que se busca evitar.

Por último, el expresidente de la Comisión Nacional de Productividad manifestó su preocupación por los recientes y sorpresivos movimientos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) impulsados por el Ejecutivo. García afirmó que, a diferencia de lo que ocurre en un servicio público tradicional ante un cambio de mando, la rápida salida de tres altos cargos de la institución reguladora genera dudas, remarcando que la estabilidad financiera es un objetivo país que debe trascender a los gobiernos de turno.