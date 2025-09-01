“No somos continuidad del Gobierno”: Bárbara Figueroa marca distancia entre Jara y la administración actual

Si bien Figueroa reconoció avances impulsados durante este periodo, también sostuvo que existen reparos importantes, y que el desafío de la izquierda es presentar una agenda innovadora, con respuestas actualizadas a las demandas sociales.

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista e integrante del equipo programático de Jeannette Jara, se refirió este domingo al rol que su partido y su sector político buscan jugar de cara a las próximas elecciones presidenciales, marcando distancia con la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con Tolerancia Cero, Figueroa sostuvo que “no somos continuidad del Gobierno. Por algo vamos a tener propuestas que no solamente son la continuidad de un programa”.

“Somos una candidatura que está en un tiempo distinto y, por lo tanto, evidentemente no podemos ser continuidad del Gobierno. Este ciclo es un ciclo muy distinto”, afirmó Figueroa, dejando en claro que la izquierda debe plantear una propuesta renovada frente al nuevo escenario político.

La dirigenta del PC recalcó que si bien existen aspectos del actual Gobierno que valoran, también reconocen diferencias y críticas.

“Nosotros valoramos absolutamente muchas de las cosas que se han hecho y también tenemos reparos, y por lo tanto, es parte del desafío”, indicó.

En esa línea, Figueroa sostuvo que la propuesta del Partido Comunista no será una mera extensión del programa de Boric.

“Vamos a tener propuestas sobre la mesa que no solamente son la continuidad de un programa; también son propuestas innovadoras para este minuto. Si no, sería como suponer que la historia no pasa”, explicó.