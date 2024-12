Neumonía por mycoplasma: Dra. Carolina Herrera explica cuáles son sus síntomas y cómo prevenirla

En entrevista con CNN Chile, la broncopulmonar entregó detalles sobre esta neumonía atípica. “En décadas no había habido tantos casos de mycoplasma como en la actualidad”, agregó.

La neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae es conocida por ser un tipo de neumonía atípica, cuyo síntomas pueden ser difíciles de distinguir de otras enfermedades respiratorias, lo que a veces retrasa su diagnóstico.

Ante el aumento de los casos, es fundamental conocer cómo prevenirla y qué signos deben alertarnos. La Dra. Carolina Herrera entrega algunas recomendaciones para evitar su contagio y los síntomas clave que no deben pasarse por alto.

¿Qué dicen los expertos?

En entrevista con CNN Chile, Herrera, especialista broncopulmonar de la Clínica Dávila, sostuvo que el mycoplasma “es una bacteria muy pequeñita intracelular que no es sensible a las penicilinas porque no tiene pared celular”.

“Tiene características que la hacen especial en el sentido de que tiene que haber una alerta, una percepción de sospecha para poder prescribir los antibióticos adecuados para su combate. En este sentido, el Ministerio de Salud envió una alerta epidemiológica en octubre para que a nivel de la red pública de salud se tuviera sospecha, ya que en décadas no había habido tantos casos de micoplasma como en la actualidad”, agregó.

La experta afirmó que, en general, el micoplasma, las clamidias y las legionelas son bacterias atípicas que “suelen aparecer en brotes cada cinco o seis años, y justamente después de virus, después de pandemias como hemos tenido de COVID-19 e influenza, es que aparecen porque se juntan muchos susceptibles, personas que no han tenido nunca el contacto con esto. Por eso es que se da entre niños de 5 a 15 años, pero puede afectar a personas de todas las edades”.

