Mundaca a un año de incendios en Valparaíso: “Las responsabilidades políticas son de la alta conducción del Minvu”

Rodrigo Mundaca, gobernador de la Región de Valparaíso, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la situación de la V Región a un año del incendio ocurrido a principios de febrero de 2024.

Consultado sobre su visión acerca de la gestión del gobierno, señaló que este fue “uno de los siniestros más letales que ha afectado al planeta en los últimos 15 años”.

“Si uno analiza lo que ha sido la reconstrucción, sin duda, cuando el gobierno reconoce su decepción, cuando el gobierno admite que el proceso no ha avanzado como ellos esperaban, es justo y legítima la decepción. El desencanto que sufren quienes hoy todavía no cuentan con pan, techo y abrigo, producto de que la reconstrucción tiene un ínfimo avance inferior al 11%”, detalló.

#HoyEsNoticiaCNN | Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, por incendios del 2024: “Una de las principales falencias fue que la evacuación falló. La coordinación entre las instituciones también falló” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/KAn6uXYXqS — CNN Chile (@CNNChile) January 30, 2025

En esa misma línea, complementó que ha observado de cerca la incapacidad que ha tenido el Estado para la reposición de servicios básicos, así como también de las empresas.

Respecto a las decisiones, describió que a principios de 2025 se removió al director regional del Serviu en la Región de Valparaíso, Rodrigo Uribe, y “tengo la sensación de que la cadena se cortó por el eslabón más débil, porque remover al director regional del Serviu, quien fue designado por la Alta Dirección Pública en medio, precisamente, de una demanda creciente por la reconstrucción, creo que no aporta ninguna solución. Muy por el contrario, dificulta aún más el proceso de reconstrucción”.

Además, sostuvo que no ha habido diálogo con el titular de la cartera, Carlos Montes. Consultado sobre quién debería asumir las responsabilidades, respondió: “En materia de responsabilidades políticas, estas recaen en la más alta conducción del Minvu, sin duda, en el ministro Montes”. No obstante, agregó: “Es el presidente quien tiene que tomar la decisión, porque estos son cargos de confianza, y no soy yo quien va a decirle lo que tiene que hacer, ya que mi relación con el mandatario es de respeto. Sin embargo, tengo una visión bastante crítica sobre la reconstrucción”.