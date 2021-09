En un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, la periodista Mónica Rincón comentó la postura del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, con respecto a quienes aprueban el cuarto retiro de los fondos previsionales.

Durante el debate previo a las entrevistas, Fernando Paulsen planteó que le cree “a Sebastián Sichel cuando él se arriesga a decir una cosa que va contra todo su sector: que el peor gobernante que ha tenido Chile se llama Augusto Pinochet Ugarte. Yo le creo a Sichel“.

El conductor comentó que lo ha entrevistado antes y que siempre ha dicho eso: “eso cae como una patada en el estómago a un sector que debiera tratar de buscar que entre”.

En ese sentido, Paulsen dijo que al mismo tiempo Sichel se opone al cuarto retiro y “amenaza” a los parlamentarios que eventualmente vayan a “apoyar” la medida con la frase de “lo vamos a ver para la próxima reelección”. Ese tipo de estrategias, planteó, “es una cosa que va a otro público”.

Ante eso, Rincón respondió: “te creo lo primero, en lo de Pinochet hay audacia -yo insisto, los veo super conservadores a los dos (junto a Gabriel Boric) y eso es responsabilidad de ellos-, pero en lo del cuarto retiro, yo encuentro que es un error monumental amenazar“.

“Después tiene que salir tu jefe de campaña a decir ‘bueno, si votan a favor no afecta el liderazgo’. Sí, claro que lo hace si tú has puesto esa línea roja y si la pasan después, no importa, es una jugada arriesgada. Pero no solo por eso lo encuentro malo, sino porque hay otro problema: tú no puedes ser tan duro para decir ‘no voy a hacer campaña con los que aprueben el cuarto retiro’ y sacarte una foto con Iván Moreira“.

Y agregó que “no ponerle un parelé” a la candidatura de Pedro Velázquez a senador, “condenado por fraude al fisco, eso es lo más parecido a la corrupción“.

Posteriormente, Rincón agregó que también le parece “grave una foto de Boric con (Jaime) Mulet o (Jorge) Pizarro cerca de Yasna Provoste. Eso no es aceptable”.