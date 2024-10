Rincón y las consecuencias “de una sociedad en exceso endogámica”: “Estamos lejos de que sea sólo el mérito lo que prima”

La conductora de CNN Prime y panelista de Tolerancia Cero se refirió al presente en que las instituciones se ven cuestionadas y donde "la Justicia no es ciega" y cómo aún actualmente el lugar en que uno nace determina en gran medida las posibilidades de movilidad social.

La dura realidad nos recuerda en estos días que la Justicia no es ciega; bueno, los currículos en Chile tampoco.

Y ésa es una de las consecuencias indeseadas de una sociedad en exceso endogámica. James Robinson, galardonado hoy Premio Nóbel, nos los recordaba en una entrevista. Que siete colegios fueran la fuente de las élites no dejaba de espantarlo: un pequeño club donde los lazos demasiadas veces pesan más que el talento y el esfuerzo.

Es incómodo admitirlo si no hemos nacido en los sectores desfavorecidos. No somos culpables de donde nacemos, pero sí responsables. Y por eso debiéramos atender a lo que Robinson y sus dos colegas advierten: que las brechas entre las naciones, y me atrevería yo a agregar entre las personas, dependen de la calidad de las instituciones.

Es evidente que en Chile hay movilidad social, pero no la suficiente. Estamos lejos de que sea sólo el mérito lo que prima.

¿Qué se le dice a ese niño de una familia muy sencilla, puede que sea su hijo o hija, que tiene poco acceso a libros, que no come igual que otro, que vive hacinado y que igual es el mejor alumno. Y luego a pesar de que su boletín dice nota 7 no llega a estudiar lo que soñó porque la educación que recibió es mala? ¿O que lo logra, pero luego en el ámbito laboral, no tiene los contactos necesarios?

Brigitte Batiste, una bióloga colombiana nos advierte que el chocolate está en peligro porque se empezó a plantar una sola cepa de cacao y así se debilitó la planta. Es la diversidad, el intercambio con otros diferentes lo que nos enriquece y fortalece. Una manera concreta de explicar el camino que nos muestra Robinson para evitar el título de su obra cumbre Por qué fracasan los países. Ojalá construyamos uno donde el lugar en que naces sea sólo un dato más.