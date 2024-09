Ministro Montes por crisis en el Poder Judicial: “No nos imaginábamos que habría esta red con estas características”

Por CNN Chile 11.09.2024 / 09:14 Compartir

{"multiple":false,"video":{"key":"cz624bHhImR","duration":"00:34:47","type":"video","download":""}}

En entrevista con CNN Chile Radio, el secretario de Estado dijo no querer opinar sobre los nuevos antecedentes respecto al Caso Audios, ya que “es un proceso que está en investigación (…). No me quiero sumar a dar opiniones sin antecedentes suficientes”.