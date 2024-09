CMF afirma a Fiscalia que ex ministro Chadwick contactó a comisionado por situación de empresa de los Sauer

En el documento enviado al Ministerio Público, Solange Berstein, presidenta del organismo, hizo alusión a la corredora STF, que era controlada por Daniel Sauer y los diálogos que tuvo con Luis Hermosilla.

El pasado 4 de septiembre, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein envió un oficio ordinario a la Fiscalía Metropolitana Oriente con información nueva respecto al denominado Caso Audios.

En el documento enviado al Ministerio Público, Berstein hizo alusión a la corredora STF, que era controlada por Daniel Sauer y los diálogos que tuvo con Luis Hermosilla.

Pero en concreto, según reveló La Tercera, el oficio de la CMF dio cuenta que “los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias informaron al Consejo de esta Comisión las siguientes comunicaciones recibidas al respecto, entre fines de marzo y comienzos de abril del año 2023, durante el proceso de supervisión de STF Capital Corredores de Bolsa”.

“La comisionada Piedrabuena recibió una llamada de la Sra. Leonarda Villalobos, a quien no conocía y con la que no ha tenido ninguna relación personal o profesional”, se agregó.

Se añadió: “La Sra. Villalobos le preguntó si con un aumento de capital se procedería a levantar la suspensión de STF Capital Corredores de Bolsa. Al respecto, la comisionada sólo le indicó que no podía responder esa pregunta y que siguiera los conductos regulares de la CMF, que era responder al oficio del equipo supervisor, no habiendo otro tema abordado en la llamada”.

En tanto, en el caso de Iglesias, se comunicó que “recibió una llamada telefónica del Sr. Andrés Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”.

“Al respecto, el comisionado le indicó que los hechos y las acciones de las partes se ponderaban en el proceso supervisor. La conversación no se extendió sobre ningún otro tema”, complementó la CMF.

¿Por qué Iglesias es importante? Porque él se desempeñó como ex subsecretario de Previsión Social durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y porque, el citado medio, reveló conversaciones entre Sauer y Hermosilla sobre la corredora STF donde se hablaban de eventuales gestiones con un “amigo de la CMF”.

Además, estos eventuales contactos, son la primera información que vincularía a Andrés Chadwick con los Sauer.

Consultado por CNN Chile, Samuel Donoso, abogado del exministro en el Caso Audios, indicó que “en el entendido que la investigación es reservada y no conocemos los antecedentes, esperaremos a que los Fiscales nos exhiban esa información que usted me señala. Ahora, tengo entendido que la CMF hizo su investigación interna y no halló ninguna irregularidad, pero como le reitero, esperaremos poder contestar esto en las instancias procesales correspondientes”.