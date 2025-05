Etcheverry por críticas de oposición a informe de la Comisión para la Paz: “No corresponde caricaturizar opiniones sin haberlo leído”

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra señaló que el Ejecutivo recibe el informe “con esperanza”, destacando el carácter transversal de la comisión y el largo proceso de trabajo detrás del texto.

La ministra vocera de Gobierno y también titular de Ciencias, Aisén Etcheverry, se refirió este martes a las críticas de sectores de la oposición al informe entregado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, documento que fue presentado este lunes al presidente Gabriel Boric.

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra señaló que el Ejecutivo recibe el informe “con esperanza”, destacando el carácter transversal de la comisión y el largo proceso de trabajo detrás del texto.

“Participaron más de 5.000 personas en un tema que tenía múltiples desafíos. Desde el gobierno lo recibimos muy esperanzados. Como dijo el presidente, ahora viene un periodo de estudio, de comprender cada recomendación y trazar una hoja de ruta para su implementación”, expresó.

Etcheverry también respondió a las críticas provenientes de figuras de la derecha, como la candidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado Miguel Mellado, quienes han cuestionado el contenido del informe y han apuntado a una supuesta falta de condena explícita al terrorismo. Frente a estos dichos, la ministra fue enfática en rechazar estos dichos.

“Lo que no corresponde es poner etiquetas o caricaturizar ciertas opiniones o contenidos del informe sin antes haberlo analizado en profundidad”.

Asimismo, llamó a no instrumentalizar políticamente el trabajo de la comisión.

“Estamos en elecciones y es normal que los candidatos quieran diferenciarse, pero cuando se trata de temas tan sensibles, el llamado es a no atrincherarse. Este no es un trabajo del gobierno, es una comisión con comisionados de distintos sectores. No es momento de usarlo con fines electorales”.

Respecto a la viabilidad de implementar las recomendaciones en el tiempo que resta de gobierno, la ministra indicó que algunas medidas podrán impulsarse mediante vías administrativas o legislativas, mientras que otras requerirán continuidad en la próxima administración.

“Nuestro compromiso es avanzar en todo aquello que sea posible. No es un informe para guardar en un cajón. La idea es que tenga proyección más allá de este gobierno”, destacó.