Ministra Jara y carta de aseguradoras de Estados Unidos por reforma: “Los afiliados no son propiedad de nadie, son personas”

En entrevista con CNN Chile Radio, la ministra del Trabajo señaló que “el debate hoy no está puesto ni con las AFP, ni con las administradoras estadounidenses que tienen propiedad en tres AFP en Chile, sino que está puesto en lo que está en discusión en el Congreso Nacional, allá se da el debate democrático”.

Este miércoles, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la carta enviada por el gremio de las aseguradoras de Estados Unidos al presidente Gabriel Boric manifestando su preocupación por la reforma previsional.

En la misiva, el presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, señala que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, particularmente el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE. UU., al crear un entorno de mercado “injusto” para las AFP controladas por compañías estadounidenses.

¿Qué dijo la Ministra del Trabajo?

En conversación con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado partió señalando que están analizando la carta que representa a Metlife, Principal Financial Group y Prudential Financial, dueñas de AFP Provida, Cuprum y Habitat, respectivamente. “La vamos a resolver en su mérito, pero el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional”.

“Yo creo que hay cambios importantes que se están promoviendo (en la reforma), y sobre los temas más de fondo en relación con la carta, creo que va a haber la oportunidad para referirse a ellos, pero en lo que está concentrando el trabajo del gobierno es estar en el Congreso Nacional debatiendo este proyecto de ley”, agregó la ministra.

Lee también: Aseguradoras de Estados Unidos alzan la voz por reforma de pensiones con carta al Presidente Boric

En la misiva, se menciona que la propuesta de “obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones” sería una “expropiación de inversiones significativas de EE. UU. en Chile”, además una “violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.

Consultada sobre ello, la ministra afirmó que “los afiliados no son propiedad de nadie, son personas (…). Hay que recordar que en Chile ya existe la licitación de los nuevos afiliados, entonces la propuesta que ha hecho el gobierno es consistente con lo que considera correcto, no solamente de fondo, sino que también dentro del marco legal”.

—¿Qué le parece este argumento del gremio sobre que habría ventajas injustas para los nuevos partícipes del mercado?

—Hay varias experiencias en Chile que muestran que una combinación entre actores públicos y privados, incluso en algunos casos no como servicios públicos, sino que como el caso del Banco del Estado que se rige con las mismas reglas, dan cuenta de que esa combinación es virtuosa y no solo no perjudica, sino que beneficia a quienes hacen uso de ella.

“Pero vuelvo a señalar, el debate hoy día no está puesto ni con las AFP, ni con las administradoras estadounidenses que son dueñas de tres AFP o tienen propiedad en tres AFP en Chile, sino que está puesto precisamente en lo que está en discusión en el Congreso Nacional, allá se da el debate democrático porque allá están las personas que los chilenos y chilenas eligieron para estos cargos”, cerró la ministra del Trabajo.

#CNNChileRadio | Ministra Jeannette Jara y carta de aseguradoras de Estados Unidos: “Los afiliados no son propiedad de nadie, son personas (…). En el Congreso Nacional se da el debate democrático”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/LiT81CeaKL pic.twitter.com/kmtDtFrVqg — CNN Chile (@CNNChile) January 29, 2025

Mira la entrevista completa