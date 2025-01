Martín Labra, campeón en el deporte y los estudios: “Vengo haciendo las cosas bien y si sigo así podemos tener buenos resultados”

En conversación con CNN Deportes, Martín "Tincho" Labra expresó su satisfacción por el logro académico que lo llevó a obtener 1.000 puntos en la PAES, destacando la importancia del apoyo recibido de su familia y sus profesores para equilibrar sus estudios con la exigente preparación deportiva.

Una excelente noticia ha surgido para el destacado deportista nacional y experto esquiador del Team Chile, Martín “Tincho” Labra, quien ha alcanzado el máximo nivel tanto en su disciplina como en el ámbito académico.

Labra, campeón mundial sub 17 y sub 21 de esquí náutico, obtuvo una destacada calificación de 1.000 puntos en la prueba de Matemáticas 1 de la PAES, un logro que fue ampliamente celebrado por el deportista nacional.

En entrevista con CNN Deportes, Labra expresó su satisfacción por este gran logro académico: “Estoy súper feliz, en verdad, todavía un poco procesándolo. Es una sensación distinta a la que experimentas en el esquí, porque no hay adrenalina, solo nervios. Pero, sin duda, muy contento”, comentó.

El joven esquiador explicó cómo logró compatibilizar su preparación para la PAES con sus entrenamientos y competencias internacionales.

“La ayuda del colegio, de los profesores del preuniversitario y de mi familia fue fundamental. Ellos me apoyaron mucho cuando viajaba, ya que mi preuniversitario me ofreció clases online, y el colegio me enviaba los ensayos que debía realizar mientras estaba en Estados Unidos”, detalló.

Además, Labra reconoció que su familia fue clave para su organización personal, ya que, según confesó, tiende a ser algo desordenado.

Aunque no se considera un prodigio de las matemáticas, Labra destacó que siempre le ha gustado entender los conceptos matemáticos.

“No soy un genio en matemáticas, pero siempre me ha gustado comprenderlas. No era de esos que lo entendían de inmediato, sino que necesitaba tiempo para asimilarlo. Pero una vez que lo entendía, no lo olvidaba”, señaló.

En cuanto a sus planes académicos, Labra ya tiene claro que desea estudiar Ingeniería Comercial.

“He visto universidades que me gustan mucho, como la Universidad Católica, que es mi primera opción. Sé que muchos deportistas estudian allí y reciben un gran apoyo, lo cual me motiva a postular“, agregó.

Labra también compartió sus planes a futuro en el ámbito deportivo. En el corto plazo, su principal objetivo son los Juegos Panamericanos de la Juventud, donde, al ganar, conseguiría un pase directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Sé que vengo haciendo las cosas bien y que si sigo así podemos tener buenos resultados“, concluyó.