Este jueves la Comisión de Constitución de la Cámara inició discusión en particular del cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones. La sesión fue dirigida por el presidente de la instancia, el diputado Marcos Ilabaca (PS). En tanto, la votación en particular de la iniciativa se postergó para el próximo lunes.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario detalló lo sucedido en la jornada y manifestó sus posturas frente al futuro de la iniciativa, como también del actual sistema de pensiones. Al respecto, confirmó que “estamos avanzando en el proceso de discusión, en particular vimos tres indicaciones, una del diputado Jorge Durán (RN) que permitía el retiro del 100% de rentas vitalicias y fondos previsionales, pero que fue rechazada absolutamente”.

Específicamente respecto a las diferencias entre quienes aprueban el cuarto retiro, Ilabaca afirmó que “dicen relación con una indicación que presentó el Frente Amplio junto al Partido Comunista, en orden a aplicar impuesto a personas que tienen cierta categoría de renta”. Esta indicación, “que yo había declarado admisible, porque estoy convencido de que lo es, fue lamentablemente declarada inadmisible por parte de la Comisión”, precisó, añadiendo que finalmente “en el proyecto no va a ir ningún tipo de aplicación de impuestos“.

Ante las acusaciones de la diputada Pamela Jiles (PH), de que el gobierno estaría ejerciendo presiones en parlamentarios oficialistas para votar en contra de la iniciativa, como también de que Gabriel Boric (CS), candidato presidencial y diputado, habría generado el terreno para que el retiro “se cayera”, el parlamentario consideró que “parcialmente la comparto”.

En detalle, dijo creer que “el presidente de la República, todos sus ministros, el candidato presidencial Sebastián Sichel y la derecha en particular, están realizando todas las acciones para presionar a parlamentarios y que voten en contra de este retiro, eso es efectivo y están trabajando seriamente en eso”. En cambio, sobre el Frente Amplio, dijo tener una percepción diferente: “Están de acuerdo con el retiro e hicieron un punto respecto de la aplicación de impuestos”.

“Creo que la ciudadanía ha cambiado a contar desde el 18 de octubre y lo que el Congreso está desarrollando hoy es escuchar con mayor atención lo que la ciudadanía está exigiendo porque, además, lo que ha quedado al descubierto en todo este proceso, es que el sistema de AFP no es un sistema que entregue pensiones“.

Sin embargo, asumió, existe otro tema importante a debatir como país: “El sistema de seguridad social y sistema de pensiones que queremos construir, que resguarde la capitalización individual, un sistema solidario con aporte del Estado y un sistema con aporte de los empleadores”.

“Hoy tenemos un sistema tan deslegitimado, que la gente quiere tener otra forma de ahorro”, sentenció Ilabaca sobre las cifras que apuntan a que una cantidad importante de personas han guardado sus retiros del 10% en los bancos. En ese sentido, sentenció, “ven que los únicos que lucran con los ahorros forzosos de los trabajadores son los grandes capitales de nuestro país”.

Finalmente, más allá de la crítica actual al sistema, consultado por el uso de estos dineros en grandes proyectos de uso público, claves en los gobierno de la Concertación, el diputado manifestó que “la crítica que he hecho no ha sido solo a este gobierno, he dicho que el sistema de AFP completo, desde sus inicios hasta hoy, ha sido negocio para unos pocos y en esa crítica caen claramente los gobiernos de la Concertación”.